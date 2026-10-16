Каток протяженностью 1,4 км откроют в Астане
Открытие ледового парка запланировано на 15 ноября.
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В Астане на территории Линейного парка реализуется проект ASTANA WINTER PARK / MEGAICE — новое пространство для массового катания на коньках, семейного отдыха и зимних развлечений.
По иноформации столичного акимата, общая площадь ледового катка составит 6 тысяч квадратных метров, а протяжённость ледового маршрута — 1 400 метров.
В отличие от традиционных катков, новое пространство будет включать протяжённые ледовые дорожки, зоны отдыха, праздничное освещение и необходимую инфраструктуру для комфортного времяпрепровождения.
Для удобства посетителей предусмотрены тёплые павильоны, пункты проката коньков, зоны семейного отдыха и объекты общественного питания.
Для поддержания качества ледового покрытия предусмотрено использование профессионального холодильного оборудования, специализированных ледозаливочных машин и современных инженерных систем.
Кроме того, прорабатывается возможность внедрения световых и интерактивных технологий, которые позволят создавать различные визуальные эффекты на льду.
Проект реализуется с привлечением частных инвестиций и международного опыта в сфере создания ледовой инфраструктуры.
Первый сезон работы ледового парка продлится до 31 марта 2027 года.
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