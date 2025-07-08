Казахстан готовит ответ на действия США по пошлинам
Сегодня, 11:02
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Сегодня, 11:02Сегодня, 11:02
287Фото: yandex.kz/maps/
Министерство торговли и интеграции Казахстана пообещало ответить на 25-процентные пошлины Трампа, передает BAQ.KZ.
"В связи с введением США 25% пошлины на товары из Казахстана, Министерство торговли и интеграции РК готовит официальный ответ", - отметила пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что с 1 августа 2025 года США вводят 25-процентную пошлину на все товары, поступающие из Казахстана. Об этом заявил президент Дональд Трамп, опубликовав соответствующее письмо, адресованное президенту Касым-Жомарту Токаеву.
Напомним, в апреле Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на зарубежные товары.
Тогда Минторговли Казахстана заявляла, что повышенные тарифы не затронут основной экспорт страны.
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