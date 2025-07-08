Министерство торговли и интеграции Казахстана пообещало ответить на 25-процентные пошлины Трампа, передает BAQ.KZ.

"В связи с введением США 25% пошлины на товары из Казахстана, Министерство торговли и интеграции РК готовит официальный ответ", - отметила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что с 1 августа 2025 года США вводят 25-процентную пошлину на все товары, поступающие из Казахстана. Об этом заявил президент Дональд Трамп, опубликовав соответствующее письмо, адресованное президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Напомним, в апреле Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на зарубежные товары.

Тогда Минторговли Казахстана заявляла, что повышенные тарифы не затронут основной экспорт страны.