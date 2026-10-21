Таможни Казахстана и Пакистана будут помогать друг другу расследовать нарушения

Казахстан и Пакистан договорились обмениваться таможенной информацией и помогать друг другу выявлять и расследовать нарушения. Курултай принял в двух чтениях закон о ратификации соответствующего соглашения, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Документ подписали 4 февраля 2026 года в Исламабаде. Он предусматривает взаимную помощь в предотвращении, расследовании и пресечении нарушений таможенного законодательства.

Таможенные органы двух стран смогут обмениваться сведениями об экспортных и транзитных декларациях – документах, содержащих информацию о вывозимых товарах и товарах, перевозимых транзитом.

Взаимодействие предусмотрено по принципу «запрос – ответ»: одна сторона запрашивает сведения или помощь, другая отвечает на обращение. При передаче информации страны обязуются обеспечивать её конфиденциальность и безопасность.

Соглашение также предусматривает возможность направлять сотрудников таможенных служб в другую страну для обучения, повышения квалификации и обмена практическим опытом.

Ранее Курултай принял закон о ратификации соглашения об открытии представительств таможенных служб Казахстана и Узбекистана. Документ предусматривает оперативный обмен информацией, координацию действий и согласование мер по предотвращению и пресечению угроз. По словам министра финансов Мади Такиева, реализация соглашения не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета и изменений в таможенном законодательстве.