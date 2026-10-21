Курултай поддержал открытие таможенных представительств Казахстана и Узбекистана

Курултай принял закон о ратификации соглашения об открытии представительств таможенных служб Казахстана и Узбекистана. Документ предусматривает оперативный обмен информацией и координацию действий таможенных органов двух стран, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Межправительственное соглашение подписали 15 ноября 2025 года в Ташкенте. Представительства будут обеспечивать взаимодействие по вопросам таможенного дела и представлять интересы таможенных служб своих государств.

Документ также предусматривает согласование мер по предотвращению и пресечению угроз.

По словам министра финансов Мади Такиева, реализация соглашения не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета и изменений в таможенном законодательстве.

На казахстанско-узбекской границе расположены 11 пунктов пропуска: восемь автомобильных и три железнодорожных. В 2025 году завершилась реконструкция пунктов «Капланбек», «Казыгурт» и «Атамекен».

Ранее депутат Курултая Александр Данилов заявил, что на границе с Узбекистаном сохраняются многокилометровые очереди, несмотря на около 59 млрд тенге, направленных за последние три года на модернизацию пунктов пропуска на этом направлении.

Министр финансов Мади Такиев объяснил сохраняющуюся нагрузку ростом пассажирского и грузового потоков. Помимо модернизации инфраструктуры, он сообщил о переходе таможенной службы на круглосуточную работу с трёхсменным графиком. По словам министра, работы на пункте «Жібек жолы» планируют завершить в октябре. Модернизация проводится за счёт спонсорских средств. После её завершения пропускная способность должна достигнуть 70 тысяч человек и 200 автобусов в сутки.