Казахстанец вошёл в десятку лучших на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе
Ислам Сатпаев вошёл в топ-10 на Кубке мира в Германии.
Сегодня, 05:49
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Сегодня, 05:49Сегодня, 05:49
78Фото: olympic.kz
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года Ислам Сатпаев успешно выступил на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в немецком Мюнхене, передает BAQ.KZ.
Казахстанский спортсмен пробился в финал соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений, где показал результат 419.1 очка и занял шестое место в общем зачёте.
Победу одержал норвежец Джон-Херманн Эгг (464.1 очка), серебро досталось россиянину Илье Марсову (462), а бронзу завоевал Жири Привацки из Чехии (452).
Напомним, накануне в Мюнхене ещё один представитель Казахстана — Валерий Рахимжан — занял второе место в дисциплине "пневматический пистолет, 10 метров", подтвердив высокий уровень казахстанской школы стрельбы.
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