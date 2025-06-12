Бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года Ислам Сатпаев успешно выступил на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в немецком Мюнхене, передает BAQ.KZ.

Казахстанский спортсмен пробился в финал соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений, где показал результат 419.1 очка и занял шестое место в общем зачёте.

Победу одержал норвежец Джон-Херманн Эгг (464.1 очка), серебро досталось россиянину Илье Марсову (462), а бронзу завоевал Жири Привацки из Чехии (452).

Напомним, накануне в Мюнхене ещё один представитель Казахстана — Валерий Рахимжан — занял второе место в дисциплине "пневматический пистолет, 10 метров", подтвердив высокий уровень казахстанской школы стрельбы.