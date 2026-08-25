В Казахстане появилась возможность дистанционно оформить социальную выплату по беременности и родам через мобильное приложение Kaspi.kz. Новый сервис запустило Министерство труда и социальной защиты населения РК в рамках цифровизации государственных услуг.

Как оформить выплату

Для застрахованных работающих женщин в приложении Kaspi.kz в разделе «Гид» доступна пошаговая инструкция по подаче заявления.

Теперь будущим мамам не обязательно лично обращаться в ЦОН и собирать документы для оформления выплаты. Подать заявление можно онлайн. При этом возможность оформить выплату в электронном формате также сохраняется на портале eGov.kz.

Зачем запустили сервис

В Министерстве труда и социальной защиты населения отмечают, что новый сервис направлен на снижение административной нагрузки и повышение доступности социальных услуг.

«Государство принимает все меры для того, чтобы помощь была удобной и доступной. Наша стратегическая цель – максимально избавить граждан от бумажной волокиты и необходимости посещать государственные органы, особенно когда речь идет о беременных женщинах и молодых матерях», – отметил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Бахтияр Жазыкпаев.

По его словам, перевод востребованной социальной услуги на мобильную платформу позволяет сделать процесс получения государственной поддержки более простым и удобным для граждан.

Уже можно подать заявление

Новая возможность дистанционного оформления социальных выплат по беременности и родам уже введена в промышленную эксплуатацию.

Сервис доступен застрахованным работающим женщинам через мобильное приложение Kaspi.kz.

В ведомстве подчеркнули, что запуск сервиса является частью системной работы по развитию цифровых и проактивных форм предоставления государственных услуг.

Главная цель – сократить бумажную волокиту, сделать социальную поддержку доступнее и предоставить гражданам возможность получать необходимые услуги без лишних визитов в государственные органы.