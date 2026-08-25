Казахстанский школьник вошел в пятерку лучших молодых программистов мира

Казахстанская сборная завоевала четыре медали на Международной олимпиаде по информатике IOI 2026, которая завершилась в Ташкенте. Золотую медаль получил школьник из Астаны Максим Цой, занявший пятое место в мировом индивидуальном зачете, передает BAQ.KZ.

В этом году в одной из крупнейших международных олимпиад по информатике приняли участие 375 школьников из 92 стран. Казахстан представляли четыре участника, и каждый из них вернулся с медалью.

Главного результата добился учащийся 12 класса международной школы «Spectrum» Астаны Максим Цой. Он завоевал золото и занял 5-е место среди 375 участников, войдя в пятерку сильнейших молодых программистов мира.

Еще три представителя Казахстана стали серебряными призерами. Медали получили учащийся 11 класса специализированного лицея-интерната «Білім-инновация» Астаны Алдияр Сейтбай, учащийся 11 класса специализированного лицея-интерната «Білім-инновация» Кызылординской области Мансур Мамадахунов и учащийся 12 класса NIS физико-математического направления Семея Асқар Әкежан.

Казахстан поднялся на четыре позиции

По итогам олимпиады сборная Казахстана заняла 10-е место в мировом командном зачете. Это один из лучших результатов страны за всю историю участия в IOI.

По сравнению с прошлым годом команда поднялась сразу на четыре позиции. В 2025 году казахстанские школьники завоевали три серебряные и одну бронзовую медали и заняли 14-е место.

Таким образом, за год сборная не только улучшила положение в командном зачете, но и впервые за этот период добавила в свою копилку золотую медаль.

Всего за историю участия Казахстана в Международной олимпиаде по информатике отечественные школьники завоевали 79 медалей.

Подготовкой команды занимались главный тренер Astana IT University Темирлан Сатылханов и синьор-лектор International University of Information Technology Айбар Куанышбай.