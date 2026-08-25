Когда депутатам Курултая вручат удостоверения и нагрудные знаки

После установления итогов выборов политические партии, преодолевшие избирательный барьер, должны определить, кому из кандидатов будут распределены полученные депутатские мандаты. Об этом сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов, передает BAQ.KZ.

Как пояснили в ЦИК, после оглашения итогов выборов руководящие органы партий проведут заседания.

«После оглашения итогов выборов партии, преодолевшие барьер, их руководящие органы проводят свои заседания. На этих заседаниях устанавливают очередность и распределяют мандаты среди кандидатов, включенных в список. Свои решения они направляют нам», – пояснил Шавхат Утемисов.

После получения решений политических партий Центральной избирательной комиссии потребуется время для оформления необходимых документов.