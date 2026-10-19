Красный уровень опасности объявили в Испании из-за сильных ливней

На востоке Испании объявили высокий уровень погодной опасности из-за мощных ливней и гроз. В отдельных районах за 12 часов может выпасть до 300 мм осадков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Испанское государственное метеоагентство AEMET предупредило о «очень сильных и продолжительных» дождях в Валенсии, Аликанте, Мурсии, на побережье Альмерии и Балеарских островах. Причиной стала DANA Adam – изолированная область низкого давления, которая принесла к Средиземному морю большое количество влажного воздуха.

Наиболее сложная ситуация ожидается на южном побережье Валенсии и в районе мыса Ла-Нао. Здесь может выпасть 60–90 мм дождя всего за один час и 200–300 мм за 12 часов. Красный уровень опасности объявлен на юге побережья Валенсии и севере Аликанте.

Сильные ливни прогнозируют и на популярных у туристов Ибице и Форментере. Там за 12 часов может выпасть более 160 мм осадков.

В Аликанте, Мурсии, Альмерии и на других Балеарских островах синоптики допускают до 50 мм осадков за час и 100–140 мм за 12 часов. Особенно сильные дожди могут затронуть юг Майорки, где расположена Пальма.

Пик непогоды приходится на воскресенье и понедельник. К концу понедельника зона сильных дождей может сместиться на север Валенсии и в сторону Таррагоны. Ближе ко вторнику шторм, как ожидается, начнет терять силу.

В октябре сразу несколько стран Европы столкнулись с экстремальными осадками. В начале месяца сильные ливни затопили Каталонию: два человека погибли, еще один пропал без вести, пожарные получили более 1,5 тысячи вызовов. В Барселоне тогда зафиксировали самый дождливый день как минимум за последние 20 лет. В конце сентября – начале октября сильные дожди затронули и юг Франции. В департаментах Гар и Эро выходили из берегов реки, закрывались школы, прекращалось движение общественного транспорта, людей эвакуировали из кемпингов и подтопленных районов.

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