Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) намерено ввести новые ограничения на онлайн-кредитование физических лиц. Цель – предотвратить рост долговой нагрузки и необдуманные заимствования, особенно среди уязвимых категорий граждан, передает BAQ.KZ.

"Проект предусматривает введение контрольных мер в части установления требования по "охлаждению" банками выдачи потребительских онлайн займов в случае получения заемщиком в течение одного календарного дня нескольких микрокредитов, сумма которых в результате сложения превышает 150 МРП (508 800 тенге)", - говорится в проекте постановления на официальном сайте АРРФР во вторник.

Согласно опубликованному проекту постановления, если гражданин в течение одного календарного дня подаёт заявки на микрозаймы общей суммой свыше 150 МРП (₸508 800), банки будут обязаны временно приостановить выдачу.

Кредит "на эмоциях" больше не выдадут сразу: средства будут перечисляться не ранее чем через 24 часа после заключения договора, и только после подтверждения согласия клиента — в том числе через портал eGov.kz.

Также предлагается:

Ввести очную подачу заявок на сумму от 150 МРП для граждан, получающих кредит впервые;

Установить отдельную процедуру согласия для лиц до 21 года и старше 55 лет;

Допускать к должности банковского омбудсмена только граждан, подтвердивших знание казахского языка на уровне не ниже В2 по системе КАЗТЕСТ.

В АРРФР подчеркивают: меры направлены на снижение рисков "кредитного выгорания", защиты заемщиков от психологического давления и недобросовестных практик в микрофинансовом секторе.

Ранее сообщалось о том, что банки начнут проверять статус призывников перед выдачей кредитов.