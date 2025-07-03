С 1 сентября 2025 года банки и микрофинансовые организации в Казахстане обязаны будут проверять, проходит ли потенциальный заёмщик срочную воинскую службу, прежде чем принять решение о выдаче кредита. Это предусмотрено проектом постановления, опубликованным Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, передает BAQ.KZ.

Согласно новым правилам, Министерство обороны будет передавать кредитным бюро информацию о призванных гражданах.

Если гражданин проходит срочную службу, банки и МФО обязаны будут отказать в оформлении нового кредита. В случае, если у срочника уже есть действующие кредитные обязательства, кредиторы должны будут предоставить отсрочку на весь период службы.

Кроме того, финансовые организации, не имеющие автоматического доступа к информации, будут обязаны еженедельно направлять запросы в кредитные бюро.

Мера направлена на то, чтобы предотвратить рост долговой нагрузки у военнослужащих и исключить ситуации, когда призывники не могут обслуживать кредиты из-за отсутствия дохода.

После завершения службы информация обновляется, и ограничения на получение новых займов автоматически снимаются.

Закон, предусматривающий эти изменения, был подписан Президентом Касым-Жомартом Токаевым 30 июня. Новый порядок вступит в силу 1 сентября 2025 года.