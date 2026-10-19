Малыши из астанинского детсада спели песню ко Дню Республики

Воспитанники детского сада №93 «Айголек» в Астане подготовили подарок к 25 октября. Ко Дню Республики малыши исполнили патриотическую песню о любви к родной земле.

Песней дети рассказали о том, как любят свою страну и уважают Родину.

В «Айголеке» с самого раннего возраста учат детей любить Казахстан, уважать государственные символы и знать национальные ценности. Песня ко Дню Республики стала частью этой работы.

До главного осеннего праздника страны осталось меньше недели.

В этом году 25 октября выпадает на воскресенье. По закону «О праздниках в Республике Казахстан», если праздник совпадает с выходным, нерабочим становится следующий рабочий день. Поэтому казахстанцы будут отдыхать три дня подряд, с субботы, 24 октября, по понедельник, 26 октября.

А для школьников праздник плавно перейдет в осенние каникулы. Они продлятся с 26 октября по 1 ноября.