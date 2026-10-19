Малыши из астанинского детсада спели песню ко Дню Республики
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Воспитанники детского сада №93 «Айголек» в Астане подготовили подарок к 25 октября. Ко Дню Республики малыши исполнили патриотическую песню о любви к родной земле.
Песней дети рассказали о том, как любят свою страну и уважают Родину.
В «Айголеке» с самого раннего возраста учат детей любить Казахстан, уважать государственные символы и знать национальные ценности. Песня ко Дню Республики стала частью этой работы.
До главного осеннего праздника страны осталось меньше недели.
В этом году 25 октября выпадает на воскресенье. По закону «О праздниках в Республике Казахстан», если праздник совпадает с выходным, нерабочим становится следующий рабочий день. Поэтому казахстанцы будут отдыхать три дня подряд, с субботы, 24 октября, по понедельник, 26 октября.
А для школьников праздник плавно перейдет в осенние каникулы. Они продлятся с 26 октября по 1 ноября.
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