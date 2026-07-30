Учебный год в казахстанских школах начнется 1 сентября 2026 года и завершится 25 мая 2027 года включительно. Об этом передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство просвещения.

Каникулы:

осенние, 7 дней, с 26 октября по 1 ноября 2026 года

зимние, 14 дней, с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года

весенние, 7 дней, с 22 по 28 марта 2027 года

дополнительные для первоклассников, 7 дней, с 8 по 14 февраля 2027 года

Все каникулярные периоды включают субботы и воскресенья.

Четверти распределены так: первая, вторая и четвертая по 8 учебных недель, третья самая длинная, 10 недель.

Выпускные экзамены:

итоговые, 9 (10) классы, с 31 мая по 11 июня 2027 года

государственные, 11 (12) классы, с 1 по 17 июня 2027 года

График экзаменов по каждому предмету утвержден отдельным приказом.