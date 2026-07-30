Зимние каникулы продлятся 14 дней: утвержден график 2026-2027 учебного года
30 Июля 2026, 20:17
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30 Июля 2026, 20:1730 Июля 2026, 20:17
135Фото: Baq.kz
Учебный год в казахстанских школах начнется 1 сентября 2026 года и завершится 25 мая 2027 года включительно. Об этом передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство просвещения.
Каникулы:
- осенние, 7 дней, с 26 октября по 1 ноября 2026 года
- зимние, 14 дней, с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года
- весенние, 7 дней, с 22 по 28 марта 2027 года
- дополнительные для первоклассников, 7 дней, с 8 по 14 февраля 2027 года
Все каникулярные периоды включают субботы и воскресенья.
Четверти распределены так: первая, вторая и четвертая по 8 учебных недель, третья самая длинная, 10 недель.
Выпускные экзамены:
- итоговые, 9 (10) классы, с 31 мая по 11 июня 2027 года
- государственные, 11 (12) классы, с 1 по 17 июня 2027 года
График экзаменов по каждому предмету утвержден отдельным приказом.
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