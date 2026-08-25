Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 завершена на 94%

Модернизация ТЭЦ-2 в Алматы вышла на завершающий этап. Общий прогресс работ достиг 94%. О ходе проекта на заседании Правительства рассказал управляющий директор АО «Самрук-Энерго» Галымбек Ауталипов, передает BAQ.KZ.

На ТЭЦ-2 полностью завершен монтаж технологических эстакад и основного оборудования. Сейчас специалисты заканчивают монтаж паровой турбины и проводят пусконаладочные работы.

После ввода новой станции она сможет выдавать в сеть до 557 МВт электрической мощности и 957 Гкал тепловой мощности.

Продолжается и реконструкция Алматинской ТЭЦ-3. С мая на объекте увеличили количество рабочих до 840 человек, на площадке задействовано более 85 единиц техники. С июня к проекту также привлекли компанию «ИнтерТаско», ранее завершившую строительство газовой ТЭЦ в Кызылорде.

Поставка основного и вспомогательного оборудования для ТЭЦ-3 выполнена на 95%. Полностью завершить ее планируется в ближайшие 45 дней.

Сейчас основные работы сосредоточены на монтаже котла, турбины и генератора первого блока парогазовой установки.

«В предстоящий отопительный сезон принято решение также держать действующие угольные ТЭЦ в полной готовности к несению нагрузок на случай внештатных ситуаций по газовому оборудованию и перебоев с поставками газа», – сообщил Галымбек Ауталипов.

Таким образом, на время переходного периода действующие угольные мощности Алматы останутся в резерве на случай перебоев в работе нового газового оборудования или поставках газа.