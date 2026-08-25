Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 завершена на 94%
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Модернизация ТЭЦ-2 в Алматы вышла на завершающий этап. Общий прогресс работ достиг 94%. О ходе проекта на заседании Правительства рассказал управляющий директор АО «Самрук-Энерго» Галымбек Ауталипов, передает BAQ.KZ.
На ТЭЦ-2 полностью завершен монтаж технологических эстакад и основного оборудования. Сейчас специалисты заканчивают монтаж паровой турбины и проводят пусконаладочные работы.
После ввода новой станции она сможет выдавать в сеть до 557 МВт электрической мощности и 957 Гкал тепловой мощности.
Продолжается и реконструкция Алматинской ТЭЦ-3. С мая на объекте увеличили количество рабочих до 840 человек, на площадке задействовано более 85 единиц техники. С июня к проекту также привлекли компанию «ИнтерТаско», ранее завершившую строительство газовой ТЭЦ в Кызылорде.
Поставка основного и вспомогательного оборудования для ТЭЦ-3 выполнена на 95%. Полностью завершить ее планируется в ближайшие 45 дней.
Сейчас основные работы сосредоточены на монтаже котла, турбины и генератора первого блока парогазовой установки.
«В предстоящий отопительный сезон принято решение также держать действующие угольные ТЭЦ в полной готовности к несению нагрузок на случай внештатных ситуаций по газовому оборудованию и перебоев с поставками газа», – сообщил Галымбек Ауталипов.
Таким образом, на время переходного периода действующие угольные мощности Алматы останутся в резерве на случай перебоев в работе нового газового оборудования или поставках газа.
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