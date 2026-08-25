Мониторинг Каспийского моря усилят при поддержке Японии и ПРООН

В Казахстане планируют реализовать ряд международных проектов по сохранению экосистемы Каспийского моря, усилению экологического мониторинга, борьбе с пластиковым загрязнением и развитию переработки отходов. Направления работы обсудили на консультационной встрече Программы развития ООН (ПРООН) в Казахском научно-исследовательском институте Каспийского моря.

В обсуждении приняли участие представители Министерства экологии и природных ресурсов, акимата и маслихата Мангистауской области, РГП «Казгидромет», научных организаций и экологических НПО.

Сохранение экосистемы Каспия

Один из проектов касается интегрированного управления морскими и прибрежными ресурсами казахстанской части Каспия. Его финансирует Глобальный экологический фонд, а охватывает он Атыраускую и Мангистаускую области. В рамках проекта займутся сохранением биоразнообразия и экосистем моря, более устойчивым управлением земельными и водными ресурсами, а также внедрением природоориентированных решений.

Отдельные инициативы ПРООН связаны с развитием циркулярной экономики и системой обращения с отходами – в частности, с предотвращением загрязнения Каспия пластиком и другим морским мусором. Работа также будет включать развитие переработки отходов и привлечение зелёных инвестиций.

Роль Японии

Правительство Японии совместно с ПРООН выделило финансирование на проект по усилению мониторинга казахстанского сектора Каспийского моря. Он предусматривает развитие регионального сотрудничества и обмен данными между странами.

На встрече также обсудили механизмы координации между государственными органами, учёными и экологами – это должно укрепить научную базу для оценки изменений в Каспийском регионе.