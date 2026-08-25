На АНПЗ тушат возгорание нефтешлама
25 Августа 2026, 13:30
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25 Августа 2026, 13:3025 Августа 2026, 13:30
168Фото: кадры из видео
На территории ТОО «АНПЗ» произошло возгорание на одном из объектов механических очистных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает BAQ.KZ.
По данным компании, возгорание произошло в 12:35 на осадителе механических очистных сооружений закрытого типа.
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Внутри осадителя загорелся нефтешлам. В АНПЗ подчеркнули, что на момент происшествия какие-либо работы на объекте не проводились.
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Сейчас продолжаются работы по локализации и ликвидации возгорания.
Пострадавших нет. Завод работает в штатном режиме.
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