На АНПЗ тушат возгорание нефтешлама

На территории ТОО «АНПЗ» произошло возгорание на одном из объектов механических очистных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает BAQ.KZ.

По данным компании, возгорание произошло в 12:35 на осадителе механических очистных сооружений закрытого типа.

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Внутри осадителя загорелся нефтешлам. В АНПЗ подчеркнули, что на момент происшествия какие-либо работы на объекте не проводились.

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Сейчас продолжаются работы по локализации и ликвидации возгорания.

Пострадавших нет. Завод работает в штатном режиме.