Население планеты может начать сокращаться через 30 лет

Мировой уровень рождаемости в 2026 году, вероятно, впервые в истории опустился ниже показателя, необходимого для простого воспроизводства населения.

Что показывает исследование

Для сохранения численности населения без учета миграции суммарный коэффициент рождаемости должен составлять в среднем около 2,2 ребенка на одну женщину.

«По состоянию на 2026 год человечество, вероятно, находится ниже уровня воспроизводства. Такого никогда прежде не происходило – ни во время войн, ни во время пандемий», – говорится в исследовании «Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World».

Авторы изучили демографические данные 236 стран и территорий за период с 1950 года. Долгосрочное снижение рождаемости зафиксировано в 219 из них. При этом исследователи пока не наблюдают признаков устойчивого разворота этой тенденции.

Когда началось снижение

Мировая рождаемость достигла пикового значения примерно в 1978 году, после чего начала устойчиво снижаться.

Изначально этот процесс был наиболее характерен для развитых стран, однако в последние годы низкая рождаемость все чаще фиксируется и в государствах с низким и средним уровнем дохода.

Какие страны столкнулись с особенно низкой рождаемостью

В 2025 году суммарный коэффициент рождаемости в Таиланде составлял 0,87 ребенка на женщину, в Колумбии – 1,01, в Иране – 1,35, в Бразилии – 1,52.

В Мексике показатель составил 1,51 ребенка на женщину, а в Тунисе в 2024 году – 1,45.

Авторы исследования обращают внимание на то, что экономическое благополучие само по себе не гарантирует более высокой рождаемости. Низкие показатели все чаще наблюдаются и в странах, значительно уступающих развитым государствам по уровню доходов на душу населения.

Когда население Земли начнет сокращаться

Несмотря на снижение рождаемости, численность населения планеты, вероятно, продолжит расти еще несколько десятилетий. Это связано с демографической инерцией – большим количеством людей репродуктивного возраста, рожденных в предыдущие периоды.

Согласно прогнозу авторов исследования, при сохранении нынешних тенденций население Земли может достичь пика примерно в 9 млрд человек к 2056 году, после чего начнется сокращение.

Этот сценарий существенно отличается от базового прогноза ООН. Согласно оценке организации, население мира достигнет пикового значения примерно 10,3 млрд человек в 2084 году.

Что это означает для мира

Устойчивое снижение рождаемости способно серьезно изменить демографическую и экономическую картину мира. Сокращение численности трудоспособного населения может усилить нагрузку на пенсионные системы, изменить структуру рынка труда и повысить значение миграции.

Мир вступает в новый этап демографического перехода. Низкая рождаемость становится глобальным явлением и постепенно затрагивает все больше стран независимо от уровня их экономического развития.