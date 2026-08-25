Новая политическая модель Казахстана: кому она даст больше возможностей

Переход к однопалатному Курултаю и пропорциональной избирательной системе усилит роль политических партий и изменит механизм представительства интересов граждан. Об этом на заседании экспертного клуба «Sarap» заявил член Совета по молодежной политике при Президенте РК Жандос Актаев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам эксперта, принятие новой Конституции следует отличать от отдельных конституционных реформ, поскольку речь идет об изменении институциональной основы и принципов работы политической системы.

Одним из ключевых изменений Актаев назвал переход к однопалатному парламенту. По его мнению, такая модель позволит ускорить процесс принятия решений.

Еще одно существенное изменение связано с выборами депутатов Курултая исключительно по пропорциональной системе. Как отметил эксперт, теперь гражданам, которые хотят участвовать в политике и представлять интересы общества в парламенте, необходимо взаимодействовать с политическими партиями.

«Если мы с вами как граждане хотим так или иначе видеть себя репрезентированными в той или иной партии, точнее в Курултае, нам надо идти в эту партию и, скорее всего, менять какой-то ее политический дискурс внутри самой партии, ее программу для того, чтобы формировать ту повестку, которая важна для самих граждан», – сказал Жандос Актаев.

По его мнению, новая модель будет влиять и на внутреннюю работу самих политических партий. Граждане смогут активнее участвовать в формировании их программ и продвигать через партии актуальные для общества вопросы.

«Это, наверное, самый первостепенный фактор, который влияет на изменение политической жизни Казахстана с принятием новой Конституции», – отметил эксперт.

Отдельно Актаев остановился на создании Халық кеңесі. По его словам, новый консультативно-совещательный орган позволит обеспечить представительство разных сфер общества, в том числе регионов.

Эксперт напомнил, что после перехода к однопалатному Курултаю и выборам исключительно по партийным спискам звучали опасения относительно возможного снижения регионального представительства. По его мнению, участие представителей маслихатов в Халық кеңесі позволит снизить такой риск.

Кроме того, площадка может открыть дополнительные возможности для представителей неправительственных организаций и гражданских активистов, которые хотят участвовать в общественно-политической жизни вне партийной конкуренции.

«Для них площадка Халық кеңесі является наиболее, наверное, эффективным инструментом донесения своих инициатив. Учитывая то, что у Халық кеңесі будет законодательная инициатива, говорит о том, что граждане могут попасть в Халық кеңесі, достаточно проявляя себя активными гражданами, и тем самым также влиять на законы и на принятие законов в нашей стране», – заявил Актаев.

Эксперт также прокомментировал недавние кадровые решения. По его словам, искать в них дополнительный политический подтекст не следует, поскольку после выборов предусмотрены соответствующие конституционные процедуры.

Актаев считает происходящие кадровые перестановки частью обычных институциональных процессов, связанных с формированием новой политической системы страны.