Новые правила для самокатчиков вступили в силу в Казахстане

С 25 августа 2026 года в Казахстане вступили в силу новые правила для пользователей электросамокатов.

Как сообщают в Генеральной прокуратуре, изменения направлены на повышение безопасности и снижение количества ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.

Где теперь нельзя ездить

Одно из главных изменений касается движения по тротуарам и пешеходным дорожкам. Электросамокатам запрещено передвигаться по ним.

При наличии велосипедной дорожки или велополосы самокатчики должны использовать именно их. Если такой инфраструктуры нет, движение допускается по правому краю проезжей части либо по обочине в соответствии с Правилами дорожного движения.

Кому можно выезжать на дорогу

Движение на электросамокате по проезжей части разрешено только лицам старше 18 лет, имеющим водительское удостоверение соответствующей категории и защитный шлем.

Водители мопедов при этом обязаны двигаться исключительно по проезжей части.

Что запрещено самокатчикам

Пользователям электросамокатов, велосипедов и мопедов запрещается перевозить пассажиров и пользоваться телефоном, не удерживая руль.

Также нельзя двигаться в темное время суток без светоотражающих элементов.

При пересечении дороги по пешеходному переходу необходимо спешиться и вести транспортное средство рядом с собой.

Почему правила ужесточили

По данным Генеральной прокуратуры, с начала 2026 года по вине водителей мопедов в Казахстане зарегистрировано 390 ДТП. В них погибли 33 человека, еще 461 получил травмы.

По вине велосипедистов произошло 169 аварий, водителей малых электрических транспортных средств — 97, электросамокатов — 47.

Всего в этих ДТП пострадали 329 несовершеннолетних, 10 детей погибли.

При этом пользователи двухколесного транспорта сами также становятся жертвами аварий. Зафиксировано 145 наездов на водителей электросамокатов, 82 — на водителей мопедов и 52 — на водителей малых электрических транспортных средств. В этих происшествиях погибли четыре человека, еще почти 300 получили травмы.

Что советуют родителям

Генеральная прокуратура призывает родителей обучать детей Правилам дорожного движения и контролировать использование ими самокатов и велосипедов.

Особую опасность представляет высокая скорость в местах массового скопления людей, где в зоне риска оказываются дети, пожилые граждане и родители с колясками.

Перед поездкой рекомендуется проверить исправность самоката, использовать защитную экипировку и не отвлекаться во время движения.

Что важно знать автомобилистам

Водителям автомобилей необходимо быть особенно внимательными на перекрестках, во дворах и возле пешеходных переходов.

При приближении к местам, где могут появиться самокатчики и велосипедисты, следует снизить скорость и быть готовыми к неожиданному изменению дорожной ситуации.

В Генеральной прокуратуре напоминают: электросамокат не делает своего владельца менее уязвимым на дороге. Соблюдение правил и внимательность всех участников движения помогут снизить количество аварий и сохранить жизни.