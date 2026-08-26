ООН назвала войны главной причиной голода в мире

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что вооруженные конфликты остаются главной причиной острого голода в мире. По его словам, последствия войн все чаще выходят далеко за пределы зон боевых действий и нарушают глобальные поставки продовольствия, удобрений и энергоносителей.

В 2025 году было зафиксировано не только самое большое число вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны, но и один из самых высоких уровней острого голода за всю историю наблюдений: по меньшей мере 266 миллионов человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия, — сказал Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, в прошлом году голод впервые в этом столетии одновременно подтвердили в двух отдельных кризисах — в Судане и секторе Газа. Конфликты и насилие стали главной причиной кризиса в 12 из 13 наиболее опасных очагов голода. Гутерриш также предупредил о последствиях для стран за пределами зон боевых действий.

Война в Украине влияет на поставки зерна и энергоносителей, а кризис на Ближнем Востоке создает новые риски для глобальных цепочек поставок. Через Ормузский пролив проходит около пятой части мировых поставок нефти и треть мировой торговли удобрениями. Генсек ООН призвал защищать продовольственные системы, обеспечивать гуманитарный доступ и привлекать к ответственности тех, кто препятствует доставке помощи.