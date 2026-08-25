В этом году сборная Казахстана добилась исторического результата на 56-й Международной физической олимпиаде (International Physics Olympiad, IPhO), которая прошла с 4 по 12 июля в Букараманге (Колумбия). Все пять участников национальной команды завоевали золотые медали.

Одним из победителей стал выпускник Международной школы Miras в Алматы Роман Черемнов. Накануне он вместе с другими победителями и призерами международных олимпиад был приглашен в Акорду на встречу с Главой государства. В беседе с BAQ.KZ Роман рассказал, как готовился к соревнованиям, что почувствовал после объявления результатов и почему планирует связать свое будущее с фундаментальной наукой.

Для самого Романа золотая медаль стала приятной неожиданностью.

«Если честно, после теоретического тура, который, хотя и показался нам лёгким, я узнал, что сделал очень ошибок. Я потерял несколько двоек в расчётах, неправильно посчитал в одном пункте и так далее. По грубой оценке у меня выходило баллов сильно меньше, чем оказалось на самом деле. Обсуждая задачи с однокомандниками, я был вообще не уверен в том, что получу золотую медаль, потому что те ошибки, которые я совершил, показались мне достаточно грубыми, и они могли быть оценены жюри не очень щедро», – рассказал Роман Черемнов.

Окончательные результаты участники сборной узнали лишь после завершения апелляций.

«Мы до последнего не знали, что у нас пять золотых медалей, что наш результат – один из лучших в мире, потому что наши тим-лидеры не разглашали результаты после апелляции», – вспоминает он.

Когда стало известно, что вся казахстанская команда завоевала золото, эмоции, по словам Романа, было сложно передать.

«Когда мы узнали, мы, естественно, были рады, потому что сделали такое историческое достижение для Казахстана, были горды за нашу страну, за то, что смогли оправдать надежды наших тренеров, надежды государства. Поэтому были очень рады», – поделился победитель олимпиады.

Три года подготовки к главному результату

Хотя целенаправленная подготовка к Международной олимпиаде по физике началась незадолго до соревнований, сам Роман рассказал, что путь к этой победе занял около трех лет.

«Именно к Международной физической олимпиаде мы готовились не так долго. Я начал подготовку примерно в начале июня, и в середине июня нас забрали на УТС – учебно-тренировочные сборы, организованные Республиканским центром «Дарын», в которых основное внимание мы уделяли самой нашей слабой части, то есть экспериментальному туру», – рассказал он.

По словам школьника, гораздо важнее не готовиться к конкретной олимпиаде, а последовательно изучать сам предмет.

«Я считаю, что нацеленная подготовка к какой-то олимпиаде не так полезна по сравнению с общим изучением физики. Поэтому можно считать, что к этой олимпиаде я готовился примерно года три, с девятого класса, когда начал более-менее серьёзно погружаться в физику», – отметил Черемнов.

Непосредственно перед международными соревнованиями подготовка стала еще интенсивнее. Ранее Роман рассказывал, что ежедневно решал пробные задания, уделяя этому по четыре-пять и более часов, а затем разбирал ошибки и повторно работал над сложными задачами.

Сама олимпиада состояла из теоретического и экспериментального туров. По словам Романа, именно практическая часть оказалась для команды наиболее непростой.

«Задачи оказались достаточно простыми в теоретическом туре, то есть они были на уровне нашей республиканской олимпиады. А экспериментальный тур оказался гораздо сложнее», – рассказал он.

Несмотря на все сложности, казахстанским школьникам удалось показать один из лучших результатов соревнований.

Интерес к физике начался в девятом классе

Роман хорошо помнит момент, когда физика по-настоящему его заинтересовала.

«Я достаточно чётко помню этот момент, когда мой наставник Оразхан Хайдар объяснял мне координатный метод в механике. Это было где-то в начале девятого класса, и в тот момент этот метод мне показался настолько увлекательным и настолько универсальным, что мне захотелось узнать больше таких методов, которые позволили бы мне решать разные задачи, которые я не просто вижу в учебниках, но и встречаю в повседневной жизни», – рассказал Роман.

Особенно его заинтересовали кинематика и динамика.

«Кинематика и динамика мне были на тот момент очень интересны, потому что они казались настолько повседневными и настолько важными, что для меня было невозможно их не изучать», – добавил он.

«Они внесли огромный вклад»

Говоря о своей победе, Роман отдельно отмечает роль педагогов, наставников и специалистов, которые готовили сборную.

«В первую очередь я хотел бы сказать огромное спасибо всему Республиканскому центру «Дарын» за организацию олимпиад и учебно-тренировочных сборов на столь высоком уровне. Это, несомненно, внесло очень большой вклад в мою подготовку и подготовку всей команды», – подчеркнул он.

Также он поблагодарил своих учителей физики.

«Ещё отдельно хотелось бы отметить всех моих учителей, которые когда-либо преподавали мне физику, а в частности Дархана Кылысбековича. Он научил меня очень многому: от оформления экспериментальных и теоретических задач до введения меня в квантовую механику и более интересные сложные темы в самой физике», – рассказал Черемнов.

Накануне Роман Черемнов вместе с другими победителями и призерами международных олимпиад принял участие во встрече в Акорде.

По словам молодого физика, такое внимание к достижениям школьников дает дополнительную мотивацию продолжать заниматься наукой и стремиться к новым результатам.

«Для меня это означает огромную поддержку со стороны государства, потому что, участвуя в международных олимпиадах, я узнал, что далеко не во всех странах оказывают столь большое внимание олимпиадникам и в целом подросткам, заинтересованным наукой, как в Казахстане. Поэтому для меня это очень важный жест внимания со стороны государства, который, несомненно, мотивирует меня двигаться дальше, достигать новых высот», – сказал Роман.

Следующая цель – фундаментальная наука

После школы Роман намерен продолжить обучение по направлению, связанному с физикой и математикой.

«Я поступил на бакалавриат во Франции и уже получил стипендию, которая покрывает обучение и большую часть расходов на проживание. Она предназначена конкретно для победителей IPhO и других международных олимпиад. Что касается направления, я иду на двойную специальность: математика и физика», – рассказал он.

При этом сегодня Романа больше привлекает фундаментальная наука, чем инженерное направление.