Первый дата-центр Data Center Valley в Экибастузе: что еще известно

В Экибастузе строят Data Center Valley – комплекс центров обработки данных, рассчитанный в перспективе на мощность до 1 ГВт. Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 5 млрд долларов, передает BAQ.KZ.

Главная идея проекта – разместить в Казахстане крупные вычислительные мощности, которые смогут использовать компании для обучения и работы моделей искусственного интеллекта.

Первый дата-центр мощностью 50 МВт планируют запустить во втором квартале 2027 года. Согласно плану проекта, в течение 2027 года должны появиться и другие объекты, в том числе центр Firebird AI.

Первая фаза проекта рассчитана на 215 МВт вычислительной мощности. Как заявляют организаторы, весь этот объем уже зарезервирован будущими пользователями.

В дальнейшем Data Center Valley планируют расширить до 1 ГВт, или 1000 МВт. При этом речь пока идет именно о запланированной мощности, а не об уже работающих дата-центрах.

Для сравнения, действующие мощности ИИ-центров обработки данных такого масштаба сегодня есть лишь у ограниченного числа стран. По публичным оценкам, США располагают примерно 8,2 ГВт таких мощностей, Китай – 3,1 ГВт, Малайзия – около 1,14 ГВт, Япония – около 1 ГВт. При этом единого международного рейтинга нет, а методики подсчета отличаются. Поэтому говорить о конкретном месте Казахстана в мировом рейтинге после запуска проекта было бы преждевременно.

Среди технологических партнеров проекта названы NVIDIA и Firebird AI. Для работы ИИ планируется использовать высокопроизводительные графические процессоры.

Одним из факторов, на который делают ставку разработчики, стала стоимость электроэнергии в Экибастузе – от 2,5 цента США за кВт·ч. Это важно для дата-центров, поскольку мощные серверы потребляют большое количество электричества и требуют постоянного охлаждения.

По словам председателя правления «Казахтелекома» Багдата Мусина, Казахстан рассчитывает фактически превратить доступную электроэнергию в новый экспортный продукт – вычислительные мощности.

Мы создаем инфраструктуру, которая позволит обслуживать крупнейшие мировые ИИ-системы непосредственно с территории Казахстана. Самое важное, что это уже не просто концепция: мощности первой фазы полностью зарезервированы, есть международные партнеры и конкретные инвестиционные обязательства, – заявил Мусин.

Сейчас на площадке продолжается строительство инженерной и энергетической инфраструктуры. Если заявленные планы будут реализованы, Экибастуз получит один из крупнейших в регионе комплексов для работы с искусственным интеллектом и большими объемами данных.