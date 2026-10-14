В Экибастузе строят долину дата-центров: первую очередь запустят до лета 2027 года
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Экибастуз, известный углем и электростанциями, может стать одним из центров искусственного интеллекта в стране. Здесь строят долину центров обработки данных KT AI HUB. Основную стройку планируют закончить до конца 2026 года, а первую очередь мощностью 50 МВт запустить до 30 июня 2027 года.
Еще одна компания, Firebird AI KZ, заявила о планах вложить в регион 3,5 млрд долларов, в том числе в дата-центр на 109 МВт.
О проектах рассказали на совещании в акимате Павлодарской области, где обсуждали, как регион переходит на цифру.
Интернет в 207 сел
Аким области Асаин Байханов назвал одним из главных условий развития хорошую связь в отдаленных селах. По национальному проекту «Доступный интернет» оптоволокно проведут до 207 сел. А чтобы на трассах не пропадала мобильная связь, подготовили проекты 12 вышек.
В области готовят и ЦОН, где людей будет обслуживать искусственный интеллект. Деньги на него уже выделили, сейчас закупают оборудование.
ИИ в школах, больницах и на улицах
Цифровые технологии уже работают во многих сферах. Пилотный проект Qazaq Digital Mektebi распространят на 215 малокомплектных школ. В 342 школах бесплатное питание контролируют через «Социальный кошелек».
В 22 медицинских организациях внедряют систему, которая с помощью ИИ анализирует рентгеновские и другие радиологические снимки. Система Smart City Pavlodar объединила 5 567 камер на 156 социальных объектах. Противопожарный мониторинг охватывает 211 объектов, до конца года их станет 300.
В Экибастузе за теплосетями следит их цифровой двойник. А в сельском хозяйстве оцифровали все посевные площади.
Город будущего к 2030 году
Следующий шаг это стратегия Smart Region до 2030 года для Павлодара, Экибастуза, Аксу и районных центров. В нее войдут транспорт, коммунальное хозяйство, безопасность, медицина и образование. Предложения для стратегии нужно подготовить до 20 октября.
Из 52 мероприятий регионального плана цифровизации уже выполнили 37.
Байханов предупредил, что успех цифровизации будут мерить не числом внедренных систем.
«Развитие цифровых технологий должно оцениваться не только количеством внедрённых систем, но и их практической пользой для жителей, бизнеса и государственных органов», – сказал аким.
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