В Экибастузе строят долину дата-центров: первую очередь запустят до лета 2027 года

Экибастуз, известный углем и электростанциями, может стать одним из центров искусственного интеллекта в стране. Здесь строят долину центров обработки данных KT AI HUB. Основную стройку планируют закончить до конца 2026 года, а первую очередь мощностью 50 МВт запустить до 30 июня 2027 года.

Еще одна компания, Firebird AI KZ, заявила о планах вложить в регион 3,5 млрд долларов, в том числе в дата-центр на 109 МВт.

О проектах рассказали на совещании в акимате Павлодарской области, где обсуждали, как регион переходит на цифру.

Интернет в 207 сел

Аким области Асаин Байханов назвал одним из главных условий развития хорошую связь в отдаленных селах. По национальному проекту «Доступный интернет» оптоволокно проведут до 207 сел. А чтобы на трассах не пропадала мобильная связь, подготовили проекты 12 вышек.

В области готовят и ЦОН, где людей будет обслуживать искусственный интеллект. Деньги на него уже выделили, сейчас закупают оборудование.

ИИ в школах, больницах и на улицах

Цифровые технологии уже работают во многих сферах. Пилотный проект Qazaq Digital Mektebi распространят на 215 малокомплектных школ. В 342 школах бесплатное питание контролируют через «Социальный кошелек».

В 22 медицинских организациях внедряют систему, которая с помощью ИИ анализирует рентгеновские и другие радиологические снимки. Система Smart City Pavlodar объединила 5 567 камер на 156 социальных объектах. Противопожарный мониторинг охватывает 211 объектов, до конца года их станет 300.

В Экибастузе за теплосетями следит их цифровой двойник. А в сельском хозяйстве оцифровали все посевные площади.

Город будущего к 2030 году

Следующий шаг это стратегия Smart Region до 2030 года для Павлодара, Экибастуза, Аксу и районных центров. В нее войдут транспорт, коммунальное хозяйство, безопасность, медицина и образование. Предложения для стратегии нужно подготовить до 20 октября.

Из 52 мероприятий регионального плана цифровизации уже выполнили 37.

Байханов предупредил, что успех цифровизации будут мерить не числом внедренных систем.