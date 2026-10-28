В Казахстане применяют искусственный интеллект для выращивания яблок

Казахстанские садоводы ежегодно вкладывают значительные средства в закладку новых садов, однако даже качественные на первый взгляд саженцы не всегда выдерживают местный климат. Холодные зимы, жаркое лето и резкие перепады температур могут привести к гибели молодых деревьев. В Алматинской области предприятие Apple Bee решило выращивать посадочный материал самостоятельно, адаптируя его к климатическим условиям региона. Здесь также применяют искусственный интеллект для наблюдения за развитием яблок и испытывают новые системы полива. Почему импортные саженцы становятся риском для садоводов и что мешает возвращению знаменитого алматинского апорта, выяснил корреспондент BAQ.KZ.

Почему казахстанские садоводы теряют деревья

Садоводство остаётся одним из важных направлений сельского хозяйства Алматинской области. Однако получение хорошего урожая зависит не только от качества земли, воды и ухода за растениями.

Не менее важен выбор саженцев. Если посадочный материал плохо приспособлен к местным климатическим условиям, сад может начать терять деревья уже в первые годы после закладки.

Именно с такой проблемой, по словам представителей Apple Bee, сталкивались сельхозпроизводители, закупавшие саженцы за рубежом.

Как рассказал директор предприятия Олжас Сванбаев, деревья, выращенные в европейских питомниках, не всегда способны адаптироваться к резко континентальному климату Казахстана.

«У нас холодные зимы, жаркое лето, и период вегетации короче, чем, допустим, в Европе. Садоводы, которые привозили деревья из Польши, Турции или Нидерландов, сталкивались с тем, что не весь посадочный материал был адаптирован к местному климату», – рассказал он.

Для фермера потеря деревьев означает гораздо больше, чем расходы на повторную посадку.

Закладка интенсивного сада требует значительных вложений. Необходимо приобрести саженцы, подготовить землю, установить систему полива и организовать уход.

При этом рассчитывать на полноценный урожай сразу после посадки нельзя. Если часть деревьев погибает через несколько лет, садоводу приходится повторно инвестировать в восстановление насаждений и пересматривать ожидаемые сроки получения дохода.

До половины саженцев могут не пережить первые годы

По оценке руководителя Apple Bee, отдельные хозяйства Алматинской области сталкивались с серьёзными потерями импортного посадочного материала.

В некоторых случаях за три-четыре года количество погибших деревьев достигало 50%. При этом речь идёт об опыте отдельных садоводов, а не об общей статистике по всем садам региона.

Само предприятие также сталкивалось с проблемой адаптации зарубежных саженцев. Поэтому компания решила развивать собственный питомник.

«Многие садоводы, в том числе и мы, понесли большие потери. Ты рассчитываешь на определённый урожай, но уже не можешь его получить. Кроме того, нужно заново вкладывать деньги в восстановление сада», – отметил Олжас Сванбаев.

Главная идея предприятия заключается в выращивании деревьев непосредственно в климатических условиях Казахстана. Такие саженцы с раннего возраста проходят местный цикл развития, включая сезонные изменения температуры.

По словам директора, на некоторых участках собственных садов Apple Bee деревья растут уже около десяти лет, а доля погибших растений за этот период не превысила 5%. Данные показатели предприятие приводит как результат собственного опыта выращивания, а не как гарантию для всех будущих посадок.

Как выращивают яблоню в казахстанском питомнике

Apple Bee занимается не только выращиванием яблок, но и производством посадочного материала для закладки новых садов. Компания развивает питомник, рассчитанный на выпуск до 300 тысяч саженцев в год. Само садоводческое хозяйство занимает около 120 гектаров.

В производстве используют современные сорта и подвои, а также технологии формирования молодых деревьев.

Один из важных этапов – соединение подвоя и привоя. Подвой формирует корневую систему и влияет на особенности роста растения, а привой определяет сортовые характеристики будущих яблок.

На предприятии этот процесс выполняют в зимний период, после чего полученные растения высаживают для дальнейшего выращивания.

Например, саженец, соединённый с подвоем в январе 2025 года, в течение сезона проходит первоначальный этап развития, а в следующем году продолжает формировать ствол и боковые ветви.

При этом задача специалистов заключается не просто в том, чтобы вырастить высокое дерево. Важно сформировать растение, способное быстрее вступить в плодоношение.

Зачем яблоне нужны боковые ветви

В интенсивном садоводстве большое внимание уделяют форме дерева. От расположения ветвей зависит не только удобство ухода, но и будущая урожайность.

На предприятии стараются формировать молодые яблони с достаточным количеством боковых ответвлений. Именно на них впоследствии появляются плодовые образования.

По словам руководителя, специалисты учитывают не только высоту саженца, но и количество и расположение его ветвей.

«Мы считаем эти ответвления, потому что это будущий урожай. Яблоко закладывается именно на боковых ветках, преимущественно горизонтальных», – объяснил Олжас Сванбаев.

Такая технология связана с особенностями интенсивных садов. В отличие от традиционных посадок, где между деревьями оставляют значительные расстояния, современные сады могут предусматривать более плотное размещение растений.

При правильном формировании кроны это позволяет получать больший урожай с единицы площади. Однако результат зависит от сорта, подвоя, условий выращивания и качества ухода.

Как получить урожай уже в первый год

Один из подходов Apple Bee – использование посадочного материала, который позволяет ускорить вступление деревьев в плодоношение.

Для этого саженцы заранее формируют в питомнике. В результате после пересадки в сад растение уже имеет развитые боковые ветви, на которых может закладываться урожай.

По словам директора, на отдельных экспериментальных участках хозяйству удавалось получать до 20 тонн яблок с гектара уже в первый год после посадки. Это результат конкретных испытаний предприятия, а не стандартная урожайность всех молодых садов.

«Мы постоянно тестируем технологии не только как производители саженцев, но и как садоводы. Уже в первый год после посадки мы получали до 20 тонн яблок с одного гектара», – рассказал Олжас Сванбаев.

При этом раннее плодоношение не отменяет необходимости правильного ухода. Молодому дереву важно не только сформировать плоды, но и продолжить развитие корневой системы и кроны. Поэтому нагрузку урожаем необходимо регулировать.

Зачем с яблонь удаляют лишние цветки и плоды

Большое количество завязей не всегда означает высокий качественный урожай. Если на дереве формируется слишком много яблок, они начинают конкурировать за питание и влагу.

В результате часть плодов может не достичь необходимого размера. Поэтому в современных садах применяют технологии регулирования нагрузки на дерево.

На Apple Bee используют оборудование и агротехнические приёмы, позволяющие удалять лишние цветки и завязи. Это помогает оставшимся яблокам развиваться более равномерно.

Важен не только общий вес урожая, но и соответствие плодов требованиям покупателей. Для разных сортов существуют определённые товарные характеристики.

Например, для части рынка востребованы яблоки среднего размера, которые удобно употреблять в свежем виде.

По словам директора, в странах региона одним из распространённых ориентиров является диаметр плода около 70 миллиметров. При этом слишком маленькие или чрезмерно крупные яблоки могут хуже соответствовать требованиям отдельных покупателей. Поэтому садоводы следят за размером плодов на протяжении всего периода их развития.

Как искусственный интеллект помогает выращивать яблоки

Современное садоводство всё чаще использует цифровые инструменты.

На Apple Bee искусственный интеллект применяют для наблюдения за развитием плодов. Система помогает отслеживать изменение размеров яблок на разных этапах роста.

На основе этих данных специалисты могут оценивать, насколько успешно развивается урожай и какие меры ухода необходимы.

«Мы применяем искусственный интеллект, чтобы мониторить развитие плодов. Для нас это своего рода спидометр», – рассказал Олжас Сванбаев.

Однако цифровые технологии не заменяют агрономов. Полученные данные необходимо сопоставлять с состоянием сада, погодой, сортовыми особенностями и производственными задачами.

На предприятии считают важным использовать современные инструменты на всех этапах: от выращивания саженцев до ухода за плодоносящими деревьями и организации сбора урожая.

Почему яблони поливают капельным способом

Одной из наиболее важных задач садоводства остаётся обеспечение растений водой. Для Алматинской области характерны периоды жаркой и засушливой погоды, поэтому эффективность орошения имеет большое значение.

На предприятии используют систему капельного полива. Воду получают из скважин и направляют в накопительные резервуары. Затем она поступает непосредственно к корневой зоне деревьев. Такой способ позволяет подавать влагу в необходимую часть сада, не распределяя её по всей поверхности участка.

Одновременно с водой растения могут получать растворённые удобрения. Для этого используется специальный узел фертигации, где питательные вещества смешиваются с поливной водой. Подобная технология позволяет более точно управлять питанием деревьев и расходом воды. При этом система требует оборудования, обслуживания и постоянного контроля.

Как вода защищает яблони от заморозков и жары

Помимо традиционного капельного орошения, Apple Bee испытывает дополнительную технологию – надкронный полив.

В 2026 году такую систему установили на экспериментальном участке площадью 5 гектаров. Она предназначена для подачи воды над кронами деревьев с помощью специальных распылителей.

Одна из задач технологии – защита цветущих яблонь от весенних заморозков. В период цветения даже кратковременное снижение температуры может повредить цветки и повлиять на будущий урожай. При правильно организованном надкронном орошении вода может использоваться для защиты растений от низких температур.

Ещё одно направление применения системы – снижение температуры в саду во время жары. По словам руководителя, такая технология позволяет улучшать микроклимат и уменьшать тепловой стресс у растений.

«В этом году мы установили систему надкронного орошения на пяти гектарах. Она помогает защищать деревья от заморозков. Кроме того, за счёт этой системы мы можем снижать температуру в саду и улучшать микроклимат», – рассказал директор.

Предприятие продолжает испытывать технологию, оценивая её влияние на состояние деревьев и развитие плодов.

Почему знаменитый алматинский апорт сложно вернуть

Отдельное направление работы Apple Bee связано с перспективами восстановления знаменитого алматинского апорта. Этот сорт считается одним из символов яблочного садоводства региона. Однако его выращивание связано с рядом особенностей.

По словам директора предприятия, в отличие от современных интенсивных сортов, апорту требуется больше времени для формирования дерева и вступления в полноценное плодоношение.

В отдельных условиях первый значимый урожай можно ожидать лишь примерно на восьмой год. Для коммерческого хозяйства это означает длительный период ожидания возврата вложенных средств.

«Мы заинтересованы в том, чтобы выращивать апорт. Но для этого необходимо формировать дерево в течение долгого периода. Только на восьмой год фермер может получать урожай», – пояснил Олжас Сванбаев.

Именно поэтому бизнесу сложно направить все ресурсы исключительно на выращивание этого сорта. Предприятию необходимо одновременно производить яблоки, востребованные покупателями на протяжении года, и сохранять возможность инвестировать в восстановление апорта.

Когда Apple Bee начнёт выращивать апорт

Компания участвует в работе, связанной с возрождением алматинского апорта.

По словам директора, питомник ожидает получения оздоровленного посадочного материала, который можно будет использовать для дальнейшего размножения.

Для развития этого направления необходимо обеспечить качество исходных растений и подобрать подходящие условия выращивания. При этом вопрос не ограничивается производством саженцев.

Важно также оценить экономическую сторону выращивания апорта, сроки плодоношения, затраты на содержание садов и перспективы реализации урожая.

«Мы воспринимаем апорт как наше наследие и казахстанский бренд, который общими усилиями должны постепенно возрождать», – отметил руководитель Apple Bee.

Предприятие рассматривает восстановление сорта как долгосрочную задачу. При этом основной коммерческий ассортимент пока формируется из яблок, которые пользуются устойчивым спросом и позволяют поддерживать работу хозяйства.

Почему апорт стоит дороже других яблок

Стоимость апорта во многом связана с ограниченными объёмами производства.

По словам директора, сейчас такие яблоки могут продаваться от 1500 тенге за килограмм и выше, тогда как отдельные массовые сорта реализуются значительно дешевле.

В качестве сравнения руководитель привёл цену около 300 тенге за килограмм для яблок, выращиваемых хозяйством. Однако эти суммы отражают приведённые предприятием примеры, а не единую рыночную цену для всех продавцов.

Стоимость зависит от сорта, качества, сезона, объёмов предложения и условий реализации. По оценке руководителя, если производство апорта удастся увеличить, это может повлиять и на доступность сорта для покупателей.

Однако заранее определить будущую цену невозможно. На неё будут влиять реальные затраты садоводов и спрос на продукцию.

Какие трудности остаются у производителей саженцев

Помимо климатических рисков, предприятия сталкиваются с вопросами финансирования закладки садов. В частности, Apple Bee предлагает пересмотреть подход к определению стоимости посадочного материала при государственной поддержке.

По словам руководителя, действующие предельные значения не всегда учитывают различия между саженцами по качеству, технологии производства и степени готовности к плодоношению.

Современный сформированный саженец может требовать больше времени и затрат на выращивание, чем традиционный посадочный материал. При этом для садовода он потенциально может иметь другую экономическую ценность. Поэтому предприятие выступает за более точный учёт особенностей посадочного материала при определении условий поддержки.

Для отрасли этот вопрос важен, поскольку качество саженцев влияет не только на урожайность, но и на срок службы будущего сада.

Как развивается казахстанское садоводство

Опыт Apple Bee показывает, что современное выращивание яблок начинается задолго до появления первого урожая. Необходимо подобрать сорта, вырастить устойчивые саженцы, подготовить почву, обеспечить полив и сформировать деревья.

После этого работа продолжается в саду, где специалисты регулируют нагрузку урожаем, следят за развитием плодов и состоянием растений.

Использование местного посадочного материала, капельного орошения, цифровых технологий и новых способов защиты от погодных условий позволяет садоводам искать решения для повышения устойчивости производства. При этом отдельной задачей остаётся сохранение традиционных сортов, включая алматинский апорт.

На предприятии рассчитывают, что развитие собственных питомников поможет казахстанским садоводам получать более адаптированные к местному климату растения и снизить риски при закладке новых садов.

Ранее мы сообщали, что до 9 тысяч тонн яблок за сезон перерабатывают в Алматинской области.