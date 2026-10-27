До 9 тысяч тонн яблок за сезон перерабатывают в Алматинской области

В Алматинской области на Иссыкском плодоконсервном заводе за сезон закупают до 9 тысяч тонн яблок у казахстанских садоводов. Из свежих плодов здесь производят концентрированный сок и пюре, а из томатов – пасту, которую поставляют на внутренний рынок и за рубеж. Как устроено производство и почему казахстанскому заводу пришлось пересмотреть рынки сбыта, разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Куда отправляют тысячи тонн казахстанских яблок

Иссыкский плодоконсервный завод расположен в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Предприятие работает с 2010 года и специализируется на переработке фруктов и овощей.

Здесь выпускают концентрированный яблочный сок, фруктовые и овощные пюре, а также томатную пасту. Продукция используется как для дальнейшего промышленного производства, так и для реализации в готовом виде.

Одно из основных направлений – переработка яблок, которые поступают от местных сельхозпроизводителей.

Как рассказал директор предприятия Бакыт Болысбаев, сезон закупки сырья начинается примерно 15 августа и продолжается до конца октября. За это время завод приобретает от 7 до 9 тысяч тонн яблок.

«Где-то от 7 до 9 тысяч тонн яблок закупаем. Это сезонный объём. Яблоки же не собирают все 12 месяцев в году. Уборка начинается примерно с 15 августа и заканчивается в конце октября», – рассказал руководитель.

Для садоводов перерабатывающие предприятия являются дополнительным каналом реализации урожая. Не все собранные яблоки подходят для продажи в свежем виде: часть плодов может отличаться по размеру или внешнему виду, сохраняя при этом необходимые для переработки свойства.

На заводе сырьё превращают в продукты, которые можно хранить значительно дольше свежих фруктов и использовать при изготовлении напитков и другой пищевой продукции.

Как из свежих яблок получают концентрат

Переработка начинается с приёмки и проверки сырья. Затем яблоки поступают на мойку.

На предприятии предусмотрено три этапа очистки плодов. Сначала их промывают на транспортёрной ленте, после чего направляют на дальнейшую мойку и сортировку.

Затем яблоки измельчают, а полученную массу отправляют на прессование для извлечения сока.

Следующий этап – обработка и концентрирование. Из сока удаляют значительную часть воды, в результате чего получается густой продукт с высоким содержанием растворимых сухих веществ.

На предприятии производят яблочный концентрат с показателем около 70 градусов Брикс. Этот показатель характеризует содержание растворимых веществ в продукте.

Разница между свежим соком и концентратом хорошо заметна даже внешне: обычный яблочный сок жидкий, а концентрат имеет более густую консистенцию.

По словам директора, для получения одного килограмма высококонцентрированного яблочного продукта требуется примерно 9,5–10 килограммов свежих яблок.

«Чтобы получить яблочный концентрат с показателем около 70 градусов Брикс, нужно 9,5–10 килограммов яблок», – пояснил Бакыт Болысбаев.

Таким образом, из нескольких тонн свежих фруктов получается значительно меньший объём концентрата, который затем используют как сырьё для производства напитков.

Чем концентрат отличается от яблочного пюре

Помимо концентрированного сока, завод выпускает яблочное пюре. Эти продукты отличаются технологией изготовления и концентрацией сухих веществ.

Для производства концентрата из яблок извлекают сок, который затем сгущают. При изготовлении пюре перерабатывают плодовую мякоть, сохраняя характерную для продукта консистенцию.

Количество необходимого сырья также различается. Если на килограмм концентрата уходит около 10 килограммов яблок, то для получения килограмма пюре требуется примерно 3,2-3,3 килограмма свежих плодов.

Готовое пюре используют в пищевой промышленности, в том числе при изготовлении фруктовых продуктов.

Завод также перерабатывает абрикосы и тыкву. Это позволяет предприятию работать с несколькими видами сельскохозяйственного сырья и выпускать продукцию для разных категорий покупателей.

Что делают с яблочными остатками

После извлечения сока остаётся яблочный жом – масса из мякоти, кожуры и других частей плодов.

На предприятии этот побочный продукт не выбрасывают. Его реализуют сельскохозяйственным хозяйствам для использования в кормлении животных. Такой подход позволяет задействовать не только сок, полученный из яблок, но и часть сырья, остающуюся после прессования.

Для предприятия это дополнительная возможность сократить количество производственных отходов, а для животноводческих хозяйств – получить кормовой компонент.

Как производят томатную пасту

Ещё одно важное направление работы завода – переработка томатов. Из выращенных овощей здесь выпускают томатную пасту различной концентрации.

В зависимости от назначения продукции содержание растворимых сухих веществ может составлять 28-30 или 36-38 градусов Брикс. Чем выше этот показатель, тем более концентрированным получается продукт.

Томаты поступают на производственные линии, где их моют, измельчают и перерабатывают в однородную массу. Затем продукт проходит термическую обработку и сгущение.

Готовую томатную пасту фасуют в промышленную тару либо направляют на дальнейшую упаковку. Предприятие выпускает продукцию как для других производителей, так и для покупателей готовой томатной пасты.

Часть томатов завод выращивает самостоятельно. Для этого используются сельскохозяйственные земли, где культуры чередуют, чтобы не выращивать томаты на одном участке ежегодно.

Одной из культур, используемых в севообороте, является кукуруза.

Куда поставляют продукцию завода

Предприятие работает как с казахстанскими покупателями, так и с зарубежными рынками.

Среди направлений поставок – Россия и Узбекистан. При этом ассортимент экспорта различается.

В Россию завод поставляет фруктовые и овощные пюре, в том числе яблочное, абрикосовое и тыквенное.

Томатную пасту реализуют в том числе на рынке Узбекистана.

Часть продукции предназначена не для непосредственной продажи в магазинах, а для других предприятий пищевой промышленности.

Например, концентрированный яблочный сок может использоваться при производстве напитков, а фруктовые пюре – при изготовлении различных пищевых продуктов. Это означает, что продукция завода может попадать к конечному потребителю уже под торговыми марками других производителей.

Сколько человек работает на производстве

В период сезонной переработки фруктов и овощей на заводе работают около 130 человек. Большинство сотрудников – жители Енбекшиказахского района и близлежащих населённых пунктов.

По информации предприятия, уровень заработной платы в зависимости от должности и характера работы составляет ориентировочно 300–400 тысяч тенге.

Производство требует специалистов разных направлений: операторов технологических линий, механиков, работников по подготовке сырья и специалистов, отвечающих за качество продукции.

Однако найти квалифицированные кадры для перерабатывающего производства бывает непросто.

По словам директора, в Казахстане немного предприятий, работающих с аналогичными технологиями, поэтому возможности обмениваться опытом ограничены.

Часть специалистов осваивала оборудование непосредственно на заводе.

«Когда приезжали специалисты из Китая на монтаж оборудования, наши ребята учились у них. Есть сотрудники, которые работают с момента открытия завода, с 2010 года», – рассказал Бакыт Болысбаев.

Так на предприятии сформировалась собственная команда специалистов, которые обслуживают производственные линии и контролируют технологические процессы.

Почему переработка фруктов важна для казахстанских садоводов

Работа плодоконсервного завода зависит от урожая фруктов и овощей, а сельхозпроизводители, в свою очередь, заинтересованы в стабильном спросе на выращенную продукцию.

За один сезон предприятие закупает тысячи тонн яблок, превращая свежие плоды в концентрат и пюре. Это позволяет использовать сырьё не только для реализации в свежем виде, но и для дальнейшего промышленного производства.

При этом развитие переработки связано с рядом сложностей – сезонностью поставок, необходимостью содержать дорогостоящее оборудование, поиском квалифицированных кадров и конкуренцией с импортными товарами.

Ситуация с томатной пастой показала, насколько быстро может измениться привычный рынок сбыта. Когда реализация в России стала затруднительной, предприятию пришлось переориентировать поставки на Узбекистан.

Для дальнейшего развития отечественным переработчикам важно не только наращивать выпуск продукции, но и находить устойчивые рынки сбыта, чтобы выращенные в Казахстане фрукты и овощи продолжали перерабатываться внутри страны.