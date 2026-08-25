Почему медийность не гарантировала партиям голоса на выборах – мнение эксперта

Результат партии на выборах зависит не только от ее общей медийности, но и от выбранной коммуникационной стратегии, присутствия на разных площадках и постоянного контакта с избирателями. Председатель ассоциации PR&Media, эксперт по коммуникациям Акерке Берлибай на заседании экспертного клуба «Sarap» разобрала итоги прошедшей кампании с точки зрения PR и политического маркетинга, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Одним из результатов выборов, который оказался неожиданным для части экспертного сообщества, Берлибай назвала преодоление пятипроцентного барьера ОСДП. По ее мнению, этому могла способствовать выстроенная работа партии в социальных сетях.

«Для многих из нас было таким достаточным сюрпризом, что ОСДП набрало 5% порога, но с точки зрения коммуникации PR я могу точно сказать, что их коммуникационная стратегия была очень хорошей, она была выверена и точечно отработана», – сказала Акерке Берлибай.

При этом высокая медийная активность сама по себе не обеспечила необходимый результат всем партиям. В качестве примера эксперт привела Народную партию Казахстана, которая активно присутствовала в YouTube, Instagram и TikTok, однако не преодолела избирательный барьер.

Одну из возможных причин Берлибай видит в том, что партия сосредоточилась преимущественно на собственных информационных ресурсах.

«Народная партия Казахстана сосредоточилась только на своих ресурсах и не стали прибегать к распространению информации о себе, о своих лидерах, спикерах на других пабликах. Я думаю, что это тоже повлияло. Ну и, во-вторых, конечно, это государственный язык, у них в основном коммуникации велись на русском языке», – отметила она.

Отдельно эксперт остановилась на кампании партии «Әділет». По ее оценке, одним из факторов ее результата стало не только широкое региональное присутствие, но и существенное обновление самого политического бренда.

«Партия "ребренднулась" в корне. То есть это совершенно новый состав людей, новые публичные лица появились. Это очень интересно. И, с другой стороны, говоря на языке маркетинга либо брендинга, мы говорим о том, что есть точки касания», – сказала Берлибай.

По словам эксперта, партия стремилась присутствовать в максимальном количестве таких «точек касания» с потенциальным избирателем.

«Партия „Әділет“ – единственная партия, которая была во всех точках касания. То есть они показывали свой бренд „Әділет“ не только в социальных сетях», – подчеркнула эксперт.

В частности, в социальных сетях партия использовала искусственный интеллект при создании контента. Берлибай упомянула ИИ-сериал и комиксы, с помощью которых партия пыталась взаимодействовать в том числе с молодежной аудиторией. Офлайн-кампания включала дрон-шоу, воздушные шары с символикой и размещение баннеров на катерах.

Эксперт считает, что подобное присутствие позволяет политическому бренду регулярно напоминать о себе избирателю.

«Эти точки касания постоянно напоминают на эмоциональном и подсознательном уровне своему избирателю, что мы здесь, что мы везде и повсеместно», – сказала она.

Еще одним преимуществом «Әділет» Берлибай назвала развитое офлайн-присутствие партии в регионах. По ее словам, значение имеет то, что избиратели видят представителей политической силы не только в интернете, но и непосредственно на местах.

После завершения электорального периода, считает эксперт, партиям важно не прекращать работу с аудиторией до следующих выборов.

«Партии должны вести себя активнее в социальных сетях, а не только от сезона выборов до выборов», – отметила Берлибай.

По ее мнению, избранным депутатам Курултая также необходимо работать над личным публичным присутствием, рассказывать о своей деятельности и оставаться доступными для граждан, чтобы избиратели понимали, к кому могут обращаться по интересующим их вопросам.