Почти миллиард кубометров воды накопили в водохранилищах Костанайской области

Два крупнейших водохранилища Костанайской области заполнены на 70%. В Верхне-Тобольском и Каратомарском сейчас находится 981,3 млн кубометров воды. За поливной сезон аграриям региона подали более 20 млн кубометров, а проверки водопользователей выявили десятки нарушений.

О запасах воды и итогах поливного сезона 2026 года рассказали на брифинге региональной службы коммуникаций представители «Казводхоза» и Тобол-Торгайской бассейновой инспекции.

Сколько воды накоплено в водохранилищах

Проектная вместимость Верхне-Тобольского и Каратомарского водохранилищ составляет 1,4 млрд кубометров. Сейчас в них суммарно накоплено 981,3 млн кубометров, или 70% полного объема.

В течение поливного сезона Костанайский филиал «Казводхоза» подал 20,3 млн кубометров воды для орошения 6 512 гектаров сельскохозяйственных земель.

Исполняющий обязанности директора филиала Сакен Кокишев рассказал, как регулируется подача воды в период сельскохозяйственных работ.

«Ежегодно во время вегетационного периода производятся безопасные сбросы из водохранилищ. Поддерживается необходимый уровень воды в реках для обеспечения водопотребителей. Вместе с этим, в случае необходимости, сотрудниками филиала проводятся встречи с сельхозтоваропроизводителями», - сообщил Сакен Кокишев.

Что выявили во время проверок

С начала 2026 года Тобол-Торгайская бассейновая инспекция провела 36 контрольных мероприятий и выявила 31 нарушение.

К настоящему времени инспекция выдала 109 разрешений на специальное водопользование.

О результатах контроля на брифинге рассказал руководитель инспекции Алмат Абжанов.

За состоянием водохранилищ будет следить автоматика

Ранее Министерство водных ресурсов и ирригации сообщало о внедрении на Верхне-Тобольском и Каратомарском водохранилищах пилотной системы автоматизированного контроля технического состояния.

Проект реализуется при поддержке Программы развития ООН в Казахстане. Оборудование позволит непрерывно отслеживать состояние гидротехнических сооружений и быстрее реагировать на возможные угрозы во время паводков.

Оба водохранилища входят в число шести объектов Костанайской области, для которых разрабатываются проекты реконструкции.

Еще на четырех водохранилищах региона установили локальные системы оповещения об угрозе подтоплений.

В рамках подготовки к весеннему паводку в области реконструировали и отремонтировали шесть гидротехнических объектов. В Джангельдинском районе завершили реконструкцию плотины «Албарбогет», а в Карасуском районе продолжается строительство водоотводного канала протяженностью 14,2 километра.

Предусмотрена и расчистка участков рек Тобол, Шортанды и Торгай.