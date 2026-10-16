За крупнейшими водохранилищами Костанайской области будет следить автоматика

На Верхне-Тобольском и Каратомарском водохранилищах внедряют пилотную систему автоматизированного контроля технического состояния, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации.

Проект реализуется при поддержке Программы развития ООН в Казахстане. Система позволит в постоянном режиме отслеживать состояние водохранилищ и своевременно принимать меры во время паводков.

Оба объекта — крупнейшие в регионе. Они входят в число шести водохранилищ, проекты реконструкции которых сейчас разрабатывает Комитет водного хозяйства.

Ещё на четырёх водохранилищах области установили локальные системы оповещения, чтобы предупреждать жителей об угрозе подтоплений.

К весеннему паводку в регионе реконструировали и отремонтировали шесть гидротехнических объектов. В Джангельдинском районе завершили реконструкцию плотины «Албарбогет», которая защищает близлежащие сёла от подтоплений и помогает обеспечивать животноводство кормовой базой. В Карасуском районе продолжается строительство водоотводного канала длиной 14,2 км. В ближайшее время планируют расчистить участки рек Тобол, Шортанды и Торгай.

«Наша цель — сформировать устойчивую систему, направленную не только на ликвидацию последствий паводка, но и на их предупреждение», — заявил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов во время рабочей поездки в регион.

На встрече с министром жители Карабалыкского района спрашивали об углублении реки Тогызак, установлении водоохранных зон и реконструкции водопроводов. На личном приёме граждан интересовало освоение подземных вод для орошения и получение разрешений на специальное водопользование. По итогам встречи министр дал поручения руководителям профильных комитетов и департаментов.