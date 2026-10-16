За крупнейшими водохранилищами Костанайской области будет следить автоматика
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На Верхне-Тобольском и Каратомарском водохранилищах внедряют пилотную систему автоматизированного контроля технического состояния, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации.
Проект реализуется при поддержке Программы развития ООН в Казахстане. Система позволит в постоянном режиме отслеживать состояние водохранилищ и своевременно принимать меры во время паводков.
Оба объекта — крупнейшие в регионе. Они входят в число шести водохранилищ, проекты реконструкции которых сейчас разрабатывает Комитет водного хозяйства.
Ещё на четырёх водохранилищах области установили локальные системы оповещения, чтобы предупреждать жителей об угрозе подтоплений.
К весеннему паводку в регионе реконструировали и отремонтировали шесть гидротехнических объектов. В Джангельдинском районе завершили реконструкцию плотины «Албарбогет», которая защищает близлежащие сёла от подтоплений и помогает обеспечивать животноводство кормовой базой. В Карасуском районе продолжается строительство водоотводного канала длиной 14,2 км. В ближайшее время планируют расчистить участки рек Тобол, Шортанды и Торгай.
«Наша цель — сформировать устойчивую систему, направленную не только на ликвидацию последствий паводка, но и на их предупреждение», — заявил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов во время рабочей поездки в регион.
На встрече с министром жители Карабалыкского района спрашивали об углублении реки Тогызак, установлении водоохранных зон и реконструкции водопроводов. На личном приёме граждан интересовало освоение подземных вод для орошения и получение разрешений на специальное водопользование. По итогам встречи министр дал поручения руководителям профильных комитетов и департаментов.
Самое читаемое
- В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 3,4
- Как ускорить грузоперевозки по Среднему коридору: Турция представила свои предложения
- В Астане для охраны общественного порядка задействовали роботов-собак с искусственным интеллектом
- Пятерых моряков спасли с загоревшегося танкера в Чёрном море
- Дождь со снегом и плохая видимость: водителей четырех областей предупредили об ухудшении погоды