Пожар на 15 гектарах потушили в области Жетысу
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В Сарканском районе области Жетысу полностью ликвидировали природный пожар, который вспыхнул 21 октября. Для борьбы с огнем привлекали спасателей, сотрудников лесного хозяйства и вертолет МЧС.
Возгорание произошло на территории Кураксуского лесничества Борлитобинского лесного хозяйства. Горели сухая трава и камыш. По первоначальным данным, площадь пожара составляла около 15 гектаров.
В тушении участвовали порядка 40 человек и 10 единиц техники МЧС и лесного хозяйства.
Ранее к ликвидации пожара привлекли вертолет АО «Казавиаспас». С воздуха выполнили 19 сбросов воды общим объемом 11,4 тонны.
По информации МЧС, угрозы населенным пунктам и крестьянским хозяйствам не было.
В новом сообщении ведомство подтвердило, что пожар полностью ликвидирован. Причина возгорания пока не названа.
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