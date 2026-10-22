Пожар на 15 гектарах потушили в области Жетысу

В Сарканском районе области Жетысу полностью ликвидировали природный пожар, который вспыхнул 21 октября. Для борьбы с огнем привлекали спасателей, сотрудников лесного хозяйства и вертолет МЧС.

Возгорание произошло на территории Кураксуского лесничества Борлитобинского лесного хозяйства. Горели сухая трава и камыш. По первоначальным данным, площадь пожара составляла около 15 гектаров.

В тушении участвовали порядка 40 человек и 10 единиц техники МЧС и лесного хозяйства.

Ранее к ликвидации пожара привлекли вертолет АО «Казавиаспас». С воздуха выполнили 19 сбросов воды общим объемом 11,4 тонны.

По информации МЧС, угрозы населенным пунктам и крестьянским хозяйствам не было.

В новом сообщении ведомство подтвердило, что пожар полностью ликвидирован. Причина возгорания пока не названа.