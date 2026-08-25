Пожар в Косшы: спасатели вынесли газовый баллон

Утром в Косшы на территории частного жилого дома загорелся гараж. Площадь пожара составила 70 квадратных метров, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.

Прибывшие на место пожарные не допустили дальнейшего распространения огня. Во время тушения из гаража вынесли 27-литровый газовый баллон.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.