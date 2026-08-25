Пожар в Косшы: спасатели вынесли газовый баллон
25 Августа 2026, 12:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
25 Августа 2026, 12:0025 Августа 2026, 12:00
41Фото: МЧС РК
Утром в Косшы на территории частного жилого дома загорелся гараж. Площадь пожара составила 70 квадратных метров, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.
Прибывшие на место пожарные не допустили дальнейшего распространения огня. Во время тушения из гаража вынесли 27-литровый газовый баллон.
Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
Самое читаемое
- Изменится порядок аттестации педагогов: что учителям нужно знать с 1 сентября
- Стали известны предварительные результаты exit poll на выборах в Курултай
- Трагедия с кондиционером: эксперты ЖКХ оценили должен ли глава ОСИ нести ответственность
- Рыбакина может стать первой ракеткой мира, даже не сыграв на US Open
- Казахстан представят девять таеквондисток на турнире в Тайюане