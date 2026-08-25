Предвыборная кампания повлияла на выбор казахстанцев – эксперт

Содержание партийных программ стало одним из ключевых факторов при выборе казахстанцев на прошедших выборах. Об этом на заседании экспертного клуба «Sarap» заявила заместитель директора Президентского центра Республики Казахстан Мариан Абишева, передает корреспондент BAQ.KZ.

Эксперт представила анализ социологических исследований, проводившихся в период электоральной кампании, и сопоставила их с итогами голосования. По ее словам, результаты семи независимых замеров демонстрировали схожую конфигурацию, которая впоследствии отразилась и в результатах выборов.

При этом Абишева подчеркнула, что задача социологических исследований заключается не в предсказании итогов голосования, а в фиксации общественного мнения на определенный момент.

«Когда 7 независимых замеров показывают последовательно практически одну и ту же конфигурацию, а реальное голосование потом воспроизводит эту картину, то это говорит о достаточно высоком уровне структурированности электоральных предпочтений», – сказала Мариан Абишева.

Одной из главных тенденций прошедших выборов эксперт назвала влияние самой агитационной кампании на решение граждан. По ее словам, в начале кампании более 20% граждан еще находились в процессе выбора.

Абишева привела данные Института общественной политики, согласно которым 44,4% опрошенных объясняли свои электоральные предпочтения положительной оценкой программы партии. Другие респонденты называли себя сторонниками определенной политической силы, связывали с ней будущее Казахстана либо положительно оценивали работу партии с избирателями.

«То есть главным фактором, как мы видим, оказалась не просто узнаваемость партийного бренда, а содержание партийных предложений. И, на мой взгляд, это самый важный результат всей электоральной кампании», – отметила эксперт.

По словам Абишевой, весной политические партии еще работали совместно в рамках общенациональной коалиции, однако летом перешли к конкурентной борьбе – представили собственные программы и партийные списки, участвовали в дебатах и публичных мероприятиях, продвигали свои позиции в социальных сетях.

При этом политическая конкуренция, по ее оценке, не привела к разрушению общего политического поля, а изменила предмет общественной дискуссии.

«Эта конкуренция не разрушила в целом политическую рамку. Она просто перевела уже общественную дискуссию из вопроса, какая должна быть политическая система, в вопрос, кому граждане готовы доверить представительство своих интересов в новом представительном органе», – сказала Абишева.

Еще одной особенностью выборов она назвала социально-политический фон, на котором проходила кампания. Эксперт привела результаты нескольких исследований, фиксировавших высокий уровень доверия Президенту.

«Нельзя напрямую объяснять голосование за конкретную партию доверием Президенту. В любом случае это разные показатели. Но все равно остается очевидным, что высокая явка, высокая поддержка общего направления развития страны, высокий уровень доверия Президенту – все они существуют в рамках одной и той же политической конфигурации», – отметила она.

По мнению эксперта, результаты исследований также свидетельствуют об изменении самой общественной повестки. Запросы казахстанцев выходят за пределы непосредственно электоральной тематики и затрагивают вопросы законности, личной ответственности граждан и государства, цифровизации и других направлений развития страны.