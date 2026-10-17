Премьер-министр Камбоджи выступил за расширение сотрудничества в энергетической сфере
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Премьер-министр Камбоджи поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Казахстан, отметив, что страны поддерживают дипломатические отношения уже более 30 лет, сообщает Акорда.
– Считаю, что сейчас у нас есть возможность к углублению взаимодействия в энергетической отрасли. Мы могли бы поручить нашим ведомствам совместно определить направления, представляющие взаимный интерес. Казахстан обладает значительным опытом и передовыми наработками в сфере электронного правительства. Наши министерства весьма заинтересованы в обмене опытом в этой области, – подчеркнул Хун Манет.
В ходе встречи собеседники обстоятельно обсудили дальнейшее расширение политического диалога, торгово-экономических связей и сотрудничества на многосторонних площадках.
Напомним, в Казахстан прибыл Премьер-министр Королевства Камбоджа с официальным визитом.
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