Премьер-министр Камбоджи выступил за расширение сотрудничества в энергетической сфере

Премьер-министр Камбоджи поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Казахстан, отметив, что страны поддерживают дипломатические отношения уже более 30 лет, сообщает Акорда.

– Считаю, что сейчас у нас есть возможность к углублению взаимодействия в энергетической отрасли. Мы могли бы поручить нашим ведомствам совместно определить направления, представляющие взаимный интерес. Казахстан обладает значительным опытом и передовыми наработками в сфере электронного правительства. Наши министерства весьма заинтересованы в обмене опытом в этой области, – подчеркнул Хун Манет.

В ходе встречи собеседники обстоятельно обсудили дальнейшее расширение политического диалога, торгово-экономических связей и сотрудничества на многосторонних площадках.

Напомним, в Казахстан прибыл Премьер-министр Королевства Камбоджа с официальным визитом.