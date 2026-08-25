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С ножом против гвардейцев: опасный инцидент произошел в Талдыкоргане

25 Августа 2026, 17:48
АВТОР
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Кадр из видео 25 Августа 2026, 17:48
25 Августа 2026, 17:48
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Фото: Кадр из видео

В Талдыкоргане военнослужащие Национальной гвардии МВД РК задержали мужчину, который нарушал общественный порядок и оказал сопротивление при попытке задержания, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Инцидент произошел около 20:30 во время несения службы по охране общественного порядка. Военнослужащие воинской части 5514 заметили мужчину, который, по данным Нацгвардии, находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и приставал к прохожим.

При попытке пресечь его действия мужчина оказал сопротивление военнослужащим и попытался на них напасть. В какой-то момент он достал из кармана складной нож с клинком длиной около 90 миллиметров.

Начальник войскового наряда ефрейтор Данияр Толепберген и патрульные ефрейторы Бекарыс Рахатов и Ерік Токтарулы обезвредили мужчину, после чего задержали его.

На место происшествия вызвали оперативно-следственную группу Управления полиции Талдыкоргана. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В результате действий военнослужащих ситуацию удалось взять под контроль. Информации о пострадавших в сообщении не приводится.

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