С ножом против гвардейцев: опасный инцидент произошел в Талдыкоргане
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В Талдыкоргане военнослужащие Национальной гвардии МВД РК задержали мужчину, который нарушал общественный порядок и оказал сопротивление при попытке задержания, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Инцидент произошел около 20:30 во время несения службы по охране общественного порядка. Военнослужащие воинской части 5514 заметили мужчину, который, по данным Нацгвардии, находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и приставал к прохожим.
При попытке пресечь его действия мужчина оказал сопротивление военнослужащим и попытался на них напасть. В какой-то момент он достал из кармана складной нож с клинком длиной около 90 миллиметров.
Начальник войскового наряда ефрейтор Данияр Толепберген и патрульные ефрейторы Бекарыс Рахатов и Ерік Токтарулы обезвредили мужчину, после чего задержали его.
На место происшествия вызвали оперативно-следственную группу Управления полиции Талдыкоргана. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
В результате действий военнослужащих ситуацию удалось взять под контроль. Информации о пострадавших в сообщении не приводится.
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