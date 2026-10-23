Штраф в $4,9 млрд за Кашаган: глава «КазМунайГаза» ответил, придется ли компании платить

В Казахстане продолжается разбирательство по экологическому штрафу в отношении оператора месторождения Кашаган — консорциума North Caspian Operating Company (NCOC). Должен ли «КазМунайГаз», владеющий долей в проекте, нести обязательства в случае вступления решения суда в законную силу? На этот вопрос ответил председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Хасенова, национальная компания обязана соблюдать требования законодательства.

«Мы как участники проекта Кашаган выполняем законные требования. Мы обязаны соблюдать закон. Никто не может нас в этом ограничивать», — заявил он.

Напомним, оператором месторождения Кашаган является консорциум NCOC. «КазМунайГаз» владеет долей в проекте в размере 16,88%.

Казахстанская сторона добивается взыскания экологического штрафа на сумму около 4,9 млрд долларов за предполагаемые нарушения природоохранного законодательства.

Ранее редакция BAQ.KZ в аналитическом материале «Кашаган ценой в миллиарды: сколько Казахстан заработал на одном из крупнейших месторождений мира»⁠ подробно рассказывала о доходах Казахстана от разработки Кашагана, налоговых поступлениях и разбирательствах вокруг проекта.