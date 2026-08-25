Сколько получают шахтеры в Казахстане

В последнее воскресенье августа в Казахстане отмечают День шахтера. Профессия традиционно считается одной из самых тяжелых и опасных, но действительно ли высокий риск компенсируется высокой зарплатой? Данные Бюро национальной статистики показывают: доходы в отрасли сильно различаются в зависимости от специальности, а большинство работников по-прежнему трудятся во вредных условиях, передает energyprom.kz.

Средняя зарплата – до 839 тысяч тенге

Если отдельно посмотреть на отрасли, связанные с добычей твердых полезных ископаемых, средняя зарплата нигде не достигает 1 млн тенге.

Самый высокий показатель в первом квартале 2026 года зафиксирован в добыче металлических руд – 839,3 тыс. тенге в месяц. С 2020 года средняя номинальная зарплата здесь выросла более чем в 2,7 раза.

В угледобыче среднемесячный показатель достиг 722 тыс. тенге.

Заметно меньше получают работники предприятий по добыче других полезных ископаемых – в среднем 462,7 тыс. тенге. При этом и здесь зарплата с 2020 года выросла примерно в 2,6 раза.

Важно, что речь идет об усредненных данных по целым отраслям. Зарплата конкретного шахтера может заметно отличаться.

Кто в шахте зарабатывает больше миллиона

Если смотреть уже по отдельным профессиям, среди шахтеров есть специалисты с зарплатами выше 1 млн тенге.

По данным за 2025 год, проходчики в среднем получали около 1 млн тенге, мастера буровой на подземных работах – около 1,2 млн тенге, а заведующие горными работами – порядка 1,7 млн тенге.

Высокая зарплата также была у горнорабочих очистного забоя – 927,3 тыс. тенге и машинистов горных выемочных машин – 923,1 тыс. тенге. Подземные горномонтажники получали в среднем 855 тыс. тенге.

При этом разброс доходов внутри отрасли очень большой. Например, у механиков по буровым и горным работам показатель составлял 165 тыс. тенге, у горнорабочих разреза – 209,7 тыс. тенге, у опрокидчиков – 349,4 тыс. тенге.

В результате самая высокая и самая низкая зарплаты среди рассмотренных шахтерских профессий отличались более чем в десять раз.

В отрасли работают более 120 тысяч человек

Численность работников в трех основных направлениях добычи твердых полезных ископаемых в последние годы остается относительно стабильной.

В первом квартале 2026 года списочная численность достигла 121,5 тыс. человек.

Большинство занятых работают на предприятиях по добыче металлических руд – около 85 тыс. человек, или 70% от общего числа.

В угольной промышленности работают 28,7 тыс. человек, а в секторе добычи прочих полезных ископаемых – 7,8 тыс.

Более 76 тысяч человек работают во вредных условиях

Высокие зарплаты в отдельных шахтерских профессиях объясняются не только квалификацией, но и условиями труда.

По расчетам на основе данных БНС, во вредных и тяжелых условиях работают более 76 тыс. человек. Это около 65,9% работников рассматриваемых отраслей.

Самая высокая доля – в угольной промышленности. Здесь во вредных условиях работают 81,3% сотрудников.

В добыче металлических руд показатель составляет 63%, в добыче прочих полезных ископаемых – 41,5%.

Одними из основных рисков остаются запыленность, вибрация, различные виды излучения и другие физические факторы.

В угольной промышленности их воздействию подвергаются около 20,6 тыс. человек, в добыче металлических руд – 29,6 тыс., в других направлениях добычи – 1,7 тыс.

Еще один серьезный фактор – высокая физическая и психологическая нагрузка. Особенно заметна она в добыче металлических руд, где под таким воздействием работают 18,3 тыс. человек.

Какие льготы получают шахтеры

В прошлом году социальными гарантиями пользовались 70,4 тыс. работников из примерно 120,3 тыс. занятых в трех рассматриваемых направлениях.

Чаще всего речь идет о дополнительных отпусках – их получали 64,7 тыс. человек.

Более 22,7 тыс. работников имели повышенную оплату труда, еще 1,8 тыс. человек получали государственное специальное пособие.

Кроме того, 36,7 тыс. человек обеспечивались лечебно-профилактическим питанием, а более 8,5 тыс. работали по сокращенному рабочему графику.