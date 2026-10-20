Дороги могут мешать миграции животных: Казахстан предложил учитывать их маршруты при строительстве

Казахстан предложил учитывать пути миграции диких животных ещё до начала строительства дорог и других крупных объектов. Определять такие маршруты помогают спутниковые ошейники и специальные датчики, установленные на сайгаках и снежных барсах, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

С инициативой выступил председатель комитета Данияр Тургамбаев на международной конференции по биоразнообразию, которая проходит в Ереване.

Дороги и другие протяжённые объекты инфраструктуры могут пересекать привычные пути миграции животных. Казахстанская сторона предложила учитывать сведения об их перемещениях ещё на этапе планирования строительства, в том числе при оценке воздействия будущих проектов на окружающую среду.

Как отслеживают перемещения сайгаков

В Казахстане за миграцией сайгаков с помощью спутниковых устройств наблюдают с 2009 года. Теперь специалисты начали устанавливать животным ушные бирки с GPS-датчиками, позволяющими отслеживать их передвижение.

За последние два года такими устройствами оснастили около 50 сайгаков Устюртской популяции. Полученные сведения помогают изучать миграционные маршруты и оценивать влияние дорог и других инфраструктурных объектов.

По итогам весеннего авиаучёта 2026 года численность сайгаков в Казахстане превысила 4,6 млн особей.

Зачем следят за снежными барсами

Спутниковые устройства устанавливают и редким хищникам. С 2021 года в Казахстане такими ошейниками оснастили 16 снежных барсов.

Последний случай произошёл 19 октября в Катон-Карагайском национальном парке. Здесь впервые установили спутниковый ошейник снежному барсу, которого назвали Алтай. Парк входит в состав трансграничного природного резервата, а обитающие на его территории хищники относятся к популяции, распространённой по обе стороны государственных границ.

За последние десятилетия численность снежных барсов в Казахстане выросла с 80–90 особей в 1990-х годах до 190–200.

По данным комитета, около 70% ареала снежного барса находится на особо охраняемых природных территориях. Сведения со спутниковых ошейников уже помогли обосновать расширение границ некоторых из них. В дальнейшем сеть охраняемых территорий планируют расширять с учётом маршрутов животных.

Что Казахстан предложил изменить

На международной встрече в Ереване 19 октября казахстанская сторона предложила учитывать данные о передвижении животных при подготовке инфраструктурных проектов, сделать такую информацию доступнее и расширить сотрудничество между странами.

Речь идёт в том числе об обмене сведениями через международные инициативы, включая Атлас миграций копытных и сеть Move BON.

В обсуждении участвовали представители международных природоохранных организаций, научного сообщества и Азиатского банка развития. Мероприятие прошло в рамках 17-й Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии.

При этом о введении новых обязательных требований для дорожных подрядчиков или пересмотре конкретных строительных проектов пока не сообщалось.