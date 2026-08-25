Теплосети, ТЭЦ и жилые дома: как два региона Казахстана готовятся к зиме

В областях Абай и Мангистау продолжается подготовка коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. В регионах ремонтируют котельные, теплосети и электросети, а социальные объекты уже практически полностью готовы к зиме, передает BAQ.KZ.

38 проектов реализуют в области Абай

В области Абай в 2026 году реализуется 38 проектов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Как сообщил аким региона Берик Уали, 32 проекта по ремонтным работам оцениваются в 14,5 млрд тенге. Еще шесть проектов общей стоимостью 15,8 млрд тенге реализуются в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

Общая стоимость заявленных проектов составляет 30,3 млрд тенге.

Из резерва Правительства на работы выделено 2,5 млрд тенге, из республиканского бюджета – 6,6 млрд тенге, из областного – 5,4 млрд тенге.

Объекты образования и социальной защиты области уже готовы к отопительному сезону на 100%, объекты здравоохранения – на 97%. Жилищный фонд подготовлен на 98%.

В Мангистау на подготовку к зиме предусмотрено более 55 млрд тенге

В Мангистауской области на ремонт энергетической и коммунальной инфраструктуры предусмотрено более 55 млрд тенге.

В частности, 2 млрд тенге выделено на капитальный ремонт трех турбин и четырех котлоагрегатов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 ТОО «МАЭК». Ремонт трех котлоагрегатов уже полностью завершен. Работы на остальных объектах продолжаются.

Еще 538 млн тенге направлено на ремонт 536 км электрических сетей. В рамках инвестиционной программы также запланировано семь проектов стоимостью 7 млрд тенге.

На теплосетях уже отремонтировано 7,2 км из запланированных 11,4 км.

Кроме того, в рамках национального проекта в 2026 году предусмотрена реализация пяти проектов общей стоимостью 45,3 млрд тенге. Из них 26 млрд тенге планируется направить на реконструкцию 28,3 км тепловых сетей в 4-м и 5-м микрорайонах Актау.

К отопительному сезону уже полностью подготовлены 321 объект образования, 105 объектов здравоохранения и 115 объектов социальной сферы. Готовность жилого фонда составляет 97%.

Поскольку Мангистауская область полностью газифицирована, потребности в угле нет. При этом на случай внештатных ситуаций сформирован запас 26 тыс. тонн мазута при нормативе 25 тыс. тонн.