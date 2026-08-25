Токаев наградил президента FIBA орденом «Достық» II степени
25 Августа 2026, 15:51
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25 Августа 2026, 15:5125 Августа 2026, 15:51
102Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Международной федерации баскетбола (FIBA) шейха Сауда Али Аль-Тани орденом «Достық» II степени, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Государственная награда вручена за вклад в развитие баскетбола в Казахстане.
Ранее Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Саудом Али Аль-Тани во Дворце Независимости. Стороны обсудили развитие массового и профессионального баскетбола, подготовку спортивного резерва, популяризацию формата 3×3 и реализацию совместных проектов.
В этом году казахстанский баскетбол отмечает 100-летие.
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