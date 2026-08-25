Токаев наградил президента FIBA орденом «Достық» II степени

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Международной федерации баскетбола (FIBA) шейха Сауда Али Аль-Тани орденом «Достық» II степени, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Государственная награда вручена за вклад в развитие баскетбола в Казахстане.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Саудом Али Аль-Тани во Дворце Независимости. Стороны обсудили развитие массового и профессионального баскетбола, подготовку спортивного резерва, популяризацию формата 3×3 и реализацию совместных проектов.

В этом году казахстанский баскетбол отмечает 100-летие.