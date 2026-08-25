Токаев обсудил с главой FIBA развитие баскетбола в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Международной федерации баскетбола (FIBA) шейхом Саудом Али Аль-Тани во Дворце Независимости, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства высоко оценил поддержку, которую FIBA оказывает развитию баскетбола в Казахстане, и поблагодарил Сауда Али Аль-Тани за участие в заседании Национальной федерации баскетбола Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этом году отечественный баскетбол отмечает 100-летие. По его словам, этот вид спорта остается одним из популярных в стране и вызывает все больший интерес у детей и молодежи.

Президент также напомнил, что Казахстан воспитал известных баскетболистов, которые успешно выступали на международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Отдельно стороны обсудили развитие баскетбола формата 3×3, который становится все более популярным в Казахстане.

В ходе встречи также речь шла о развитии массового и профессионального баскетбола, подготовке спортивного резерва и реализации совместных проектов.

В свою очередь президент FIBA поблагодарил Главу государства за поддержку баскетбола и рассказал о планах Международной федерации по дальнейшей популяризации этого вида спорта.