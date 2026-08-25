ЦИК объявил итоги выборов депутатов Курултая
25 Августа 2026, 12:15
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25 Августа 2026, 12:1525 Августа 2026, 12:15
227Фото: BAQ.kz/Молдір Лезбаева
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлан Абдиров озвучил итоги голосования на выборах депутатов Курултая, передает корреспондент BAQ.KZ.
По данным ЦИК, общее количество избирателей составило 12 623 289 человек. В голосовании приняли участие 9 351 539 избирателей. Итоговая явка составила 74,08%.
Результаты по партиям:
- Партия «Әділет» – 6 528 948 голосов (71,17%)
- Общенациональная социал-демократическая партия – 469 058 голосов (5,11%)
- Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 97 751 голос (1,07%)
- Народная партия Казахстана – 285 395 голосов (3,11%)
- Партия «Ауыл» – 574 621 голосов (6,26%)
- Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» – 478 083 голоса (5,21%)
- Партия Respublica – 509 631 голос (5,56%)
- За вариант «Против всех» проголосовали 2,51% избирателей.
По итогам выборов депутатские мандаты распределились следующим образом:
- Партия «Әділет» – 110 мандатов
- Общенациональная социал-демократическая партия – 8 мандатов
- Партия «Ауыл» – 10 мандатов
- Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» – 8 мандатов
- Партия Respublica – 9 мандатов.
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