Тысяча детей выйдет на массовый забег в Астане

В Астане 29 августа состоится массовый детский забег «KIDS RUN – Білімге бастар қадам», передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Спортивное мероприятие пройдет на лыжероллерной трассе Центрального парка. К участию приглашаются дети и подростки от 6 до 15 лет.

В зависимости от возраста участникам предстоит преодолеть дистанции 300 и 500 метров, а также 1 километр.

Всего на старт смогут выйти до 1000 человек. Онлайн-регистрация откроется 26 августа в 09:00 на сайте reg.elordasport.kz и автоматически завершится после достижения лимита участников.

Получить браслеты зарегистрированные дети смогут непосредственно в день забега — 29 августа с 07:00 до 08:30. Старт соревнований запланирован на 09:00.

Организаторы отмечают, что забег приурочен ко Дню знаний и должен объединить спортивную активность с праздничной атмосферой перед началом нового учебного года.