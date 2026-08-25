Тысяча детей выйдет на массовый забег в Астане
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В Астане 29 августа состоится массовый детский забег «KIDS RUN – Білімге бастар қадам», передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Спортивное мероприятие пройдет на лыжероллерной трассе Центрального парка. К участию приглашаются дети и подростки от 6 до 15 лет.
В зависимости от возраста участникам предстоит преодолеть дистанции 300 и 500 метров, а также 1 километр.
Всего на старт смогут выйти до 1000 человек. Онлайн-регистрация откроется 26 августа в 09:00 на сайте reg.elordasport.kz и автоматически завершится после достижения лимита участников.
Получить браслеты зарегистрированные дети смогут непосредственно в день забега — 29 августа с 07:00 до 08:30. Старт соревнований запланирован на 09:00.
Организаторы отмечают, что забег приурочен ко Дню знаний и должен объединить спортивную активность с праздничной атмосферой перед началом нового учебного года.
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