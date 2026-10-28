В Алматинской области выращивают яблони, устойчивые к местному климату

В Алматинской области на предприятии Apple Bee выращивают яблоки и производят саженцы для закладки новых садов. Здесь используют современные технологии формирования деревьев, капельное орошение и искусственный интеллект для контроля развития плодов. Особое внимание уделяют адаптации яблонь к местному климату и перспективам возрождения знаменитого алматинского апорта. Как устроено современное садоводство – в фоторепортаже BAQ.KZ.

Предприятие Apple Bee занимается выращиванием яблок и производством посадочного материала в Алматинской области. Площадь садов составляет около 120 гектаров.

Одно из направлений работы – выращивание саженцев, приспособленных к климату Казахстана, где холодные зимы сменяются жарким летом.

Проектная мощность питомника составляет до 300 тысяч саженцев в год. Посадочный материал предназначен для создания и обновления яблоневых садов.

При выращивании яблонь используют подвои и привои. От их сочетания зависят особенности роста дерева и характеристики будущих плодов.

Особое внимание уделяют формированию боковых ветвей. Именно на них впоследствии закладывается значительная часть урожая.

В интенсивных садах деревья размещают по определённой схеме. Это позволяет эффективнее использовать площадь и облегчает уход за насаждениями.

На отдельных экспериментальных участках предприятия удавалось получать до 20 тонн яблок с гектара уже в первый год после посадки.

В течение сезона специалисты следят за развитием плодов. Размер яблок имеет значение для их дальнейшей реализации.

Для формирования урожая применяют современные агротехнические приёмы, включая регулирование количества цветков и завязей.

В садах используют капельный полив. Вода поступает непосредственно к корням деревьев, что позволяет точнее контролировать её расход.

Через систему фертигации вместе с водой к растениям подают необходимые питательные вещества.

На экспериментальном участке площадью 5 гектаров испытывают надкронное орошение. Технология предназначена для защиты цветущих деревьев от заморозков и снижения теплового стресса летом.

Для наблюдения за развитием плодов на предприятии используют искусственный интеллект. Цифровые инструменты помогают отслеживать изменение размеров яблок.

Apple Bee также участвует в работе по возрождению алматинского апорта. Для его размножения необходимо получить подходящий оздоровленный посадочный материал.

Развитие местного питомника позволяет обеспечивать садоводов посадочным материалом и снижать зависимость от импортных саженцев.

Выращивание качественных саженцев, внедрение водосберегающих технологий и использование современных методов ухода помогают развивать производство яблок в Казахстане.

Предприятие продолжает совершенствовать технологии выращивания и создавать условия для получения стабильного урожая с учётом климатических особенностей региона.

Ранее сообщалось, что в Казахстане применяют искусственный интеллект для выращивания яблок.