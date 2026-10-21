Построили без документов — теперь сносят: что происходит с рынком в Алматы

В Алматы приступили к сносу рынка «Жетысу-Семиречье», расположенного в микрорайоне Кайрат Турксибского района.

По данным акимата города, демонтажу подлежат торговые помещения общей площадью более 56 тысяч квадратных метров.

Почему сносят рынок

В ходе проверки специалисты установили, что ТОО «Статус Construction» построило торговые помещения площадью 56,4 тысячи квадратных метров без необходимых разрешительных документов.

В отношении собственника приняли административные меры и выдали предписание об устранении нарушений. Однако требования выполнены не были, после чего управление обратилось в специализированный межрайонный экономический суд Алматы с иском о сносе незаконных построек.

Что решил суд

Суд удовлетворил требования о сносе объектов. Впоследствии Алматинский городской суд оставил это решение без изменений.

Материалы дела направили в департамент юстиции для исполнения судебного решения.

В управлении уточнили, что собственник самостоятельно приступил к демонтажу торговых помещений во исполнение решения суда.

Ранее сообщалось, что в Алматы принудительно сносят пристройки к кафе.