Построили без документов — теперь сносят: что происходит с рынком в Алматы
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В Алматы приступили к сносу рынка «Жетысу-Семиречье», расположенного в микрорайоне Кайрат Турксибского района.
По данным акимата города, демонтажу подлежат торговые помещения общей площадью более 56 тысяч квадратных метров.
Почему сносят рынок
В ходе проверки специалисты установили, что ТОО «Статус Construction» построило торговые помещения площадью 56,4 тысячи квадратных метров без необходимых разрешительных документов.
В отношении собственника приняли административные меры и выдали предписание об устранении нарушений. Однако требования выполнены не были, после чего управление обратилось в специализированный межрайонный экономический суд Алматы с иском о сносе незаконных построек.
Что решил суд
Суд удовлетворил требования о сносе объектов. Впоследствии Алматинский городской суд оставил это решение без изменений.
Материалы дела направили в департамент юстиции для исполнения судебного решения.
В управлении уточнили, что собственник самостоятельно приступил к демонтажу торговых помещений во исполнение решения суда.
Ранее сообщалось, что в Алматы принудительно сносят пристройки к кафе.
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