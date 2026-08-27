В Алматы начались работы по принудительному сносу незаконно возведенной пристройки к кафе Asi, расположенному на улице Толе би, 182. Об этом сообщили в Управлении градостроительного контроля Алматы.

Почему пристройку решили снести

Ранее в отношении собственника объекта были приняты административные меры. Материалы по факту нарушения направили в суд.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям вынес постановление, согласно которому собственника привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф и обязали снести незаконную пристройку.

Что решил суд

Собственник обжаловал решение суда первой инстанции.

Однако Алматинский городской суд оставил постановление без изменений. Таким образом, решение о принудительном сносе вступило в силу.

Кто проводит снос

В настоящее время во исполнение решения суда начались работы по демонтажу незаконной пристройки.

В мероприятиях участвуют судебные исполнители Департамента юстиции. Работы проводятся в рамках исполнения судебного решения.