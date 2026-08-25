В Армении задержали экс-президента Роберта Кочаряна

Бывший президент Армении Роберт Кочарян задержан в рамках расследования уголовного дела коррупционного характера. Об этом сообщили в Антикоррупционном комитете республики.

В чем обвиняют Кочаряна

Генеральная прокуратура Армении возбудила в отношении Кочаряна уголовное дело по трем статьям.

Экс-президенту вменяют три эпизода превышения служебных полномочий, два эпизода получения взятки в особо крупном размере и четыре эпизода отмывания денег в особо крупном размере.

По версии следствия, Кочарян в период своего президентства с 1998 по 2008 год, действуя в сговоре с приближенными лицами, использовал служебное положение для присвоения государственного имущества и приобретения ряда объектов по ценам значительно ниже рыночных.

Речь идет о сотнях земельных участков и объектов недвижимости.

Кто еще проходит по делу

Уголовные дела возбуждены еще против девяти человек, среди которых старший сын Роберта Кочаряна Седрак Кочарян, бывший министр обороны Серж Саргсян, экс-премьер-министр Андраник Маргарян, бывший мэр Еревана Гагик Бегларян, а также представители строительного бизнеса.

В отношении принадлежащих семье Кочаряна объектов недвижимости приняты меры по аресту, чтобы предотвратить их возможное отчуждение.

Что происходит с семьей Кочаряна

Во вторник сотрудники Службы национальной безопасности и Антикоррупционного комитета Армении провели обыски по нескольким адресам, связанным с семьей бывшего президента.

Обыски прошли в домах Роберта Кочаряна и его сыновей. Также силовики проверили ряд объектов, которые, по данным армянских СМИ, связаны с семьей Кочаряна.

В частности, были опечатаны спортивный центр «Оранж Фитнесс», развлекательный центр «Плей Сити», ереванское представительство Toyota и офис ювелирной компании Pregomesh.

Что известно о задержании

По данным армянских СМИ, после нахождения в здании Антикоррупционного комитета Роберта Кочаряна доставили в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.

Также сообщается, что в суд направлено ходатайство об аресте его старшего сына Седрака Кочаряна.

Обыск в доме депутата парламента от оппозиционной фракции «Армения» Левона Кочаряна продолжается.

Что говорит защита

Адвокат Роберта Кочаряна Арам Орбелян заявил, что предъявленные обвинения вызывают серьезные сомнения с юридической точки зрения. По его словам, в квалификации действий экс-президента имеются фундаментальные правовые изъяны.

Расследование продолжается.