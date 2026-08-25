В Армении задержали экс-президента Роберта Кочаряна
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Бывший президент Армении Роберт Кочарян задержан в рамках расследования уголовного дела коррупционного характера. Об этом сообщили в Антикоррупционном комитете республики.
В чем обвиняют Кочаряна
Генеральная прокуратура Армении возбудила в отношении Кочаряна уголовное дело по трем статьям.
Экс-президенту вменяют три эпизода превышения служебных полномочий, два эпизода получения взятки в особо крупном размере и четыре эпизода отмывания денег в особо крупном размере.
По версии следствия, Кочарян в период своего президентства с 1998 по 2008 год, действуя в сговоре с приближенными лицами, использовал служебное положение для присвоения государственного имущества и приобретения ряда объектов по ценам значительно ниже рыночных.
Речь идет о сотнях земельных участков и объектов недвижимости.
Кто еще проходит по делу
Уголовные дела возбуждены еще против девяти человек, среди которых старший сын Роберта Кочаряна Седрак Кочарян, бывший министр обороны Серж Саргсян, экс-премьер-министр Андраник Маргарян, бывший мэр Еревана Гагик Бегларян, а также представители строительного бизнеса.
В отношении принадлежащих семье Кочаряна объектов недвижимости приняты меры по аресту, чтобы предотвратить их возможное отчуждение.
Что происходит с семьей Кочаряна
Во вторник сотрудники Службы национальной безопасности и Антикоррупционного комитета Армении провели обыски по нескольким адресам, связанным с семьей бывшего президента.
Обыски прошли в домах Роберта Кочаряна и его сыновей. Также силовики проверили ряд объектов, которые, по данным армянских СМИ, связаны с семьей Кочаряна.
В частности, были опечатаны спортивный центр «Оранж Фитнесс», развлекательный центр «Плей Сити», ереванское представительство Toyota и офис ювелирной компании Pregomesh.
Что известно о задержании
По данным армянских СМИ, после нахождения в здании Антикоррупционного комитета Роберта Кочаряна доставили в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.
Также сообщается, что в суд направлено ходатайство об аресте его старшего сына Седрака Кочаряна.
Обыск в доме депутата парламента от оппозиционной фракции «Армения» Левона Кочаряна продолжается.
Что говорит защита
Адвокат Роберта Кочаряна Арам Орбелян заявил, что предъявленные обвинения вызывают серьезные сомнения с юридической точки зрения. По его словам, в квалификации действий экс-президента имеются фундаментальные правовые изъяны.
Расследование продолжается.
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