В Астане проходят усиленные проверки: что происходит в городе

В Астане полицейские проводят усиленные проверки на улицах, во дворах жилых домов и в местах массового скопления людей. Сотрудники полиции чаще выходят на патрулирование, проводят рейды и проверяют граждан, состоящих на профилактическом учёте, передаёт BAQ.KZ.

Особое внимание уделяют общественным местам и жилым районам. Полицейские также проводят адресные проверки граждан, находящихся на профилактическом и сигнальном учётах, чтобы своевременно выявлять и предупреждать правонарушения.

Как сообщили в Департаменте полиции столицы, усиление связано с оперативно-профилактическим мероприятием «Правопорядок», которое проходит с 20 по 23 октября.

Задача рейдов – выявить нарушения, а также предотвратить возможные происшествия, обеспечив безопасность жителей и гостей города.

В полиции призвали горожан соблюдать общественный порядок, не поддаваться на провокации и сообщать о подозрительных ситуациях или замеченных правонарушениях.

Ранее мы писали о том, что в городе Алматы и близлежащих районах области временно приостановят вещание телевидения и радио. Трансляция будет приостанавливаться с 07:00 до 17:00 в оба дня.