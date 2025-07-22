Астанинский хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о перестановках в тренерском штабе команды, передает BAQ.KZ

Как сообщает пресс-служба клуба, причиной стало неудовлетворительное выступление команды в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Принято решение внести изменения в тренерский штаб основной команды", — говорится в заявлении.

На данный момент временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Евгений Королев, ранее входивший в структуру клуба и знакомый с внутренними процессами команды.

Фанаты и эксперты уже обсуждают, каким будет курс "Барыса" под новым руководством, и хватит ли времени у Королева, чтобы подготовить команду к старту следующего сезона.

Ранее мы сообщали, что ХК "Барыс" отправил в отставку весь тренерский штаб.