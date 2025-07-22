В "Барысе" начались кадровые изменения
ХК "Барыс" объявил о перестановках в тренерском штабе.
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Астанинский хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о перестановках в тренерском штабе команды, передает BAQ.KZ
Как сообщает пресс-служба клуба, причиной стало неудовлетворительное выступление команды в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Принято решение внести изменения в тренерский штаб основной команды", — говорится в заявлении.
На данный момент временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Евгений Королев, ранее входивший в структуру клуба и знакомый с внутренними процессами команды.
Фанаты и эксперты уже обсуждают, каким будет курс "Барыса" под новым руководством, и хватит ли времени у Королева, чтобы подготовить команду к старту следующего сезона.
Ранее мы сообщали, что ХК "Барыс" отправил в отставку весь тренерский штаб.
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