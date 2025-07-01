После смены руководства в ХК "Барыс", были уволены все тренеры фарм‑клубов - "Номада" и "Снежных барсов", передает BAQ.KZ со ссылкой на Шайба.kz.

Прежний сезон "Номада" оказался неудачным - команда заняла 8-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Казахстана и уступила в первом раунде плей‑офф Казахстанской лиги со счётом 0:4 команде "Арлан".

Молодёжный состав "Снежных барсов" тоже не впечатлил: сезон в Серебряном дивизионе Восточной конференции МХЛ завершился 8-й строчкой, при этом команда набрала всего 35 очков в 54 матчах и не прошла даже в плей‑ин.

Смена наставников - часть масштабной перестройки, начатой новым руководством "Барыса" во главе с генеральным директором Нурланом Оразбаевым. Он уже провёл кардинальные изменения и в основном клубе - смена директоров, тренеров, массовый уход легионеров, акцент на казахстанские кадры.