Чем ближе к горам, тем дороже: в Алматы хотят изменить правила парковки

Для посетителей горных курортов Алматы рассматривают возможность бесплатного проезда на шаттлах при условии размещения автомобилей на перехватывающих парковках. Такую схему прорабатывают для снижения нагрузки на горные дороги, сообщили в управлении туризма города Алматы в ответ на запрос корреспондента BAQ.KZ.

Где сейчас самая высокая нагрузка

По информации ведомства, наиболее высокая транспортная нагрузка отмечается на направлении Медеу - Шымбулак, особенно в выходные и праздничные дни. В периоды пиковой посещаемости число гостей курорта «Шымбулак» достигает 15 тысяч человек в сутки. Это увеличивает нагрузку на подъездные пути, парковки и канатные дороги.

Основной поток автомобилей направляется в горы утром, а вечером возвращается в город.

Снизить концентрацию посетителей на наиболее загруженных направлениях планируют за счет развития пяти туристских зон: Шымбулак, Кимасар, Бутаковка, Пионер и Ой-Қарағай.

Парковка ближе к горам может стать дороже

Перехватывающие парковки рассматривают вдоль основных транспортных коридоров, ведущих к горным туристским зонам. Посетители смогут оставить здесь автомобиль и продолжить путь на общественном транспорте.

«В частности, предусматривается повышение стоимости парковки по мере приближения к горным туристским зонам, а также организация бесплатного проезда на шаттлах для посетителей, воспользовавшихся перехватывающими парковками», - сообщили в управлении.

Такая схема должна стимулировать водителей оставлять автомобили на нижних участках горных направлений и сократить транспортную нагрузку.

При этом конкретные места размещения парковок пока не определены. Количество машино-мест, шаттлов и интервалы движения рассчитают по результатам транспортного моделирования с учетом сезонности и пиковой посещаемости.

При организации перевозок планируют учитывать возможность провоза горнолыжного снаряжения, потребности семей с детьми и маломобильных пассажиров.

Между туристскими зонами - по канатным дорогам

Основным элементом транспортной связи между горными локациями должна стать сеть канатных дорог, отметили в Управлении.

«Наземный общественный транспорт рассматривается в качестве основного средства доставки посетителей к транспортно-пересадочным узлам и станциям канатных дорог», - пояснили в ведомстве.

Развитие автомобильной инфраструктуры при этом должно обеспечивать безопасный подъезд к туристским объектам, обслуживание инженерных сооружений и проезд аварийно-спасательных служб. Также будут учитываться потребности жителей прилегающих территорий.

В управлении сообщили, что рассматривают комплекс мер по регулированию транспортных потоков. Среди них - перехватывающие парковки, шаттлы и дифференцированная стоимость парковки.

Конкретные границы возможных ограничений для частного транспорта в Управлении не сообщили.

Ранее BAQ.KZ писал о том, что план развития горного туризма Алматы предусматривает не только создание новых курортов и туристических маршрутов. Эта отрасль может предоставить молодежи возможности для трудоустройства, освоения новых профессий и получения практического опыта. Для подготовки специалистов, необходимых горному туризму, предусмотрен проект Almaty Tau Academy.