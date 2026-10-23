Чем ближе к горам, тем дороже: в Алматы хотят изменить правила парковки
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Для посетителей горных курортов Алматы рассматривают возможность бесплатного проезда на шаттлах при условии размещения автомобилей на перехватывающих парковках. Такую схему прорабатывают для снижения нагрузки на горные дороги, сообщили в управлении туризма города Алматы в ответ на запрос корреспондента BAQ.KZ.
Где сейчас самая высокая нагрузка
По информации ведомства, наиболее высокая транспортная нагрузка отмечается на направлении Медеу - Шымбулак, особенно в выходные и праздничные дни. В периоды пиковой посещаемости число гостей курорта «Шымбулак» достигает 15 тысяч человек в сутки. Это увеличивает нагрузку на подъездные пути, парковки и канатные дороги.
Основной поток автомобилей направляется в горы утром, а вечером возвращается в город.
Снизить концентрацию посетителей на наиболее загруженных направлениях планируют за счет развития пяти туристских зон: Шымбулак, Кимасар, Бутаковка, Пионер и Ой-Қарағай.
Парковка ближе к горам может стать дороже
Перехватывающие парковки рассматривают вдоль основных транспортных коридоров, ведущих к горным туристским зонам. Посетители смогут оставить здесь автомобиль и продолжить путь на общественном транспорте.
«В частности, предусматривается повышение стоимости парковки по мере приближения к горным туристским зонам, а также организация бесплатного проезда на шаттлах для посетителей, воспользовавшихся перехватывающими парковками», - сообщили в управлении.
Такая схема должна стимулировать водителей оставлять автомобили на нижних участках горных направлений и сократить транспортную нагрузку.
При этом конкретные места размещения парковок пока не определены. Количество машино-мест, шаттлов и интервалы движения рассчитают по результатам транспортного моделирования с учетом сезонности и пиковой посещаемости.
При организации перевозок планируют учитывать возможность провоза горнолыжного снаряжения, потребности семей с детьми и маломобильных пассажиров.
Между туристскими зонами - по канатным дорогам
Основным элементом транспортной связи между горными локациями должна стать сеть канатных дорог, отметили в Управлении.
«Наземный общественный транспорт рассматривается в качестве основного средства доставки посетителей к транспортно-пересадочным узлам и станциям канатных дорог», - пояснили в ведомстве.
Развитие автомобильной инфраструктуры при этом должно обеспечивать безопасный подъезд к туристским объектам, обслуживание инженерных сооружений и проезд аварийно-спасательных служб. Также будут учитываться потребности жителей прилегающих территорий.
В управлении сообщили, что рассматривают комплекс мер по регулированию транспортных потоков. Среди них - перехватывающие парковки, шаттлы и дифференцированная стоимость парковки.
Конкретные границы возможных ограничений для частного транспорта в Управлении не сообщили.
Ранее BAQ.KZ писал о том, что план развития горного туризма Алматы предусматривает не только создание новых курортов и туристических маршрутов. Эта отрасль может предоставить молодежи возможности для трудоустройства, освоения новых профессий и получения практического опыта. Для подготовки специалистов, необходимых горному туризму, предусмотрен проект Almaty Tau Academy.
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