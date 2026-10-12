Новые профессии и стабильная работа: какие возможности открывают горы Алматы для молодежи

План развития горного туризма Алматы предусматривает не только создание новых курортов и туристических маршрутов. Эта отрасль может предоставить молодежи возможности для трудоустройства, освоения новых профессий и получения практического опыта. Для подготовки специалистов, необходимых горному туризму, предусмотрен проект Almaty Tau Academy. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

Горный кластер может создать около 5 тысяч постоянных рабочих мест

По мере развития горного кластера в Алматы спрос на специалистов может вырасти не только в сфере туризма, но и в гостиничном бизнесе, инженерии, спортивном менеджменте, цифровых технологиях и обслуживании горной инфраструктуры. На этапе реализации проекта планируется создать тысячи рабочих мест, а после запуска курорта — около 5 тысяч постоянных.

По словам председателя правления компании Almaty Tau Management Жан-Пьера Барало, развитие горного кластера может открыть новые профессиональные перспективы для молодежи, которая только начинает трудовой путь.

«Развитие горного кластера Алматы станет основой для создания новых рабочих мест и появления различных профессиональных направлений. Это очень хорошая возможность для молодых специалистов, которые только начинают свой трудовой путь», — отметил он.

Таким образом, горный туризм может стать для молодежи не только источником сезонного заработка, но и сферой, в которой можно построить долгосрочную карьеру и развиваться профессионально.

Востребованные профессии не ограничиваются туризмом

Работа горного курорта не сводится только к приему гостей и оказанию им услуг. Для его стабильного функционирования необходимы инженеры, технические специалисты, сотрудники служб безопасности, маркетологи, экологи и специалисты по эксплуатации горной инфраструктуры.

В будущем могут появиться новые профессии на стыке инженерии, цифровых технологий, управления туристическими услугами и эксплуатации специализированной горной инфраструктуры. Наряду с гостиничным бизнесом и туризмом, среди направлений подготовки также рассматриваются спортивный менеджмент, технологии и горные профессии.

По словам Жан-Пьера Барало, по мере расширения туристической инфраструктуры и усложнения спектра предоставляемых услуг будет возрастать значение квалифицированных кадров.

«В будущем могут появиться новые профессии на стыке инженерии, цифровых технологий, управления туристическими услугами и эксплуатации специализированной горной инфраструктуры», — сказал он.

Каких специалистов будут готовить в Almaty Tau Academy

Для подготовки кадров, необходимых горному туризму и курортной индустрии, а также повышения квалификации специалистов планируется реализовать проект Almaty Tau Academy. Основными направлениями академии станут гостиничный бизнес, туризм, спортивный менеджмент, инженерия, технологии и горные профессии.

Как отметил Жан-Пьер Барало, академия будет ориентирована на подготовку специалистов для этой отрасли и повышение их профессионального уровня.

«Академия будет направлена на подготовку специалистов для горного туризма и курортной индустрии, а также повышение их квалификации. Планируется обучение по направлениям гостиничного бизнеса, туризма, спортивного менеджмента, инженерии, технологий и горных профессий», — сообщил он.

Смысл инициативы заключается не только в создании рабочих мест в туристической отрасли, но и в подготовке специалистов, способных качественно выполнять соответствующие задачи. По мере развития инфраструктуры и расширения спектра услуг для туристов потребность в квалифицированных кадрах также может увеличиться.

Где молодежь сможет получить практический опыт

Планы по подготовке специалистов не ограничиваются обучением. Также рассматриваются возможности прохождения практики и стажировок на действующих курортах, а также сотрудничества с международными партнерами. Это позволит студентам применять полученные знания на практике и знакомиться с особенностями работы отрасли.

Студенты Алматинского технологического университета и Satbayev University встретились с главным исполнительным директором компании «Kazakh Tourism Development» Ержаном Еркинбаевым, которая выступает оператором проекта. Участники обсудили перспективы развития горного кластера.

В ходе встречи поднимались вопросы доступности, экологии, безопасности, массового спорта, круглогодичного туризма и создания рабочих мест.

Ержан Еркинбаев считает участие студентов в подобных обсуждениях важным.

«Сегодняшние студенты через несколько лет будут работать в новой туристической экосистеме и вносить вклад в развитие Алматы. Поэтому для нас особенно важно их участие в этом диалоге», — отметил он.

Студенты также поделились мнениями о перспективах развития горного туризма. По словам Адильбека Нурислама, развитие этой сферы позволит шире познакомить людей с природой Алматы. Жанель Касымова отметила, что подобные инициативы могут способствовать вовлечению детей в спорт и знакомству с горами с раннего возраста.

От первого рабочего места к долгосрочной карьере

Возможности горного туризма на рынке труда определяются не только количеством новых рабочих мест. Эта сфера также может позволить специалистам повышать квалификацию, накапливать опыт и расширять профессиональные компетенции по мере усложнения туристической инфраструктуры.

По словам Жан-Пьера Барало, значение рабочих мест в горном туризме будет возрастать по мере расширения инфраструктуры и увеличения количества предоставляемых услуг. Поэтому в этой отрасли могут появиться возможности для построения долгосрочной карьеры.

При этом около 5 тысяч постоянных рабочих мест — это плановый показатель. Реальные результаты для молодежи будут зависеть от реализации курортных проектов, подготовки специалистов и дальнейшего развития отрасли.

Проект Almaty Tau Academy призван объединить развитие горного туризма в Алматы с подготовкой молодежи к новым профессиональным направлениям.